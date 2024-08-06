«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Бернли»

Полузащитник «Бернли» Сандре Берге может перебраться в «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» уже связались с представителями норвежца относительно возможного трансфера.
Полузащитник «Бернли» Сандре Берге может перебраться в «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» уже связались с представителями норвежца относительно возможного трансфера.
Они покупают игроков, которые потом просто пропадают.
Правда бывает так, что садятся на лавку или идут по арендам.
А ещё они стремительно дешевеют.
Они покупают игроков, которые потом просто пропадают.
Правда бывает так, что садятся на лавку или идут по арендам.
А ещё они стремительно дешевеют.