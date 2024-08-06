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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Бернли»

вчера, 14:24

Полузащитник «Бернли» Сандре Берге может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» уже связались с представителями норвежца относительно возможного трансфера.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:21
В этом и был смысл падения МЮ. У клуба нет возможности стать "лучше" с помощью миллиардов, он был успешнее до Глейзеров и стал перестраиваться в модель "шейхи рулят" имея лучшую модель развития - спортивную, уже успешную без вливания миллиардов, только за счет техники, тактики и мотивации.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:54
Есть свой Мактоминэй, лучше уж его сохранить в команде
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:31
МЮ богатая Чёрная дыра.
Они покупают игроков, которые потом просто пропадают.
Правда бывает так, что садятся на лавку или идут по арендам.
А ещё они стремительно дешевеют.
pzfnaspuzmx6
pzfnaspuzmx6
вчера в 14:27
Манчестер у надо такие бойцы
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:26
Для ротации сойдёт
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