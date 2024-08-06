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Дани Ольмо переходит в «Барселону»

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goalaktika
goalaktika
вчера в 22:55
Для меня он был лучшим на ЧЕ. Моментами , даже восхищался его игрой. Выложился по полной и показал себя. Великолепно читает игру и очень перспективный игрок .
Да и у руля Барсы, тоже не идиоты сидят и за просто так не вернут его
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 21:36
Не видел его игры за Лейпциг но его заряженность в играх за сборную приятно удивила
Огонь в глазах
Я как болельщик Реала не очень хотел бы что бы Барса усилилась таким игроком
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:33
Для меня Ольмо лучше чем Нико,но Нико тоже надо купить пролав голланца,но не купят,Лапорта не Перес,Лапорта вор как Бартомеу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 19:25
Замену Бускетсу ?!
Буся, по масштабу, принадлежит когорте элитных хавов, которыми на данный момент не каждый топ располагает..., не говоря уже об их свободном наличии.

Киммиха надо Барселоне пасти. Это пока единственный шикарный пзшник, который освободится в обозримом будущем.
Forever77
Forever77
вчера в 18:32
Лучше бы Нико взяли…
xw58k647a273
xw58k647a273
вчера в 18:31
Игрок хороший, но нужен ли Барсе при наличии гюндогана, педри, гави, фермина. Нужен скорее был больше Нико Уильямс, вдвоем на флангах разрывали бы. Еще опорник необходим, например, Субименди, в идеале конечно Родри. Очень тупо тратит последние бабки Лапорта, 50 лямов на Феррана, 50 на Левандовский, 50 на Кунде. Хотя все не нужны были
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:26, ред.
Браво, "Барса"! Очень удачное приобретение. Это тот игрок, который необходим великому каталонскому клубу. Один из сильнейших игроков мира на данный момент. Ольмо провёл 5 хороших сезонов в Бундеслиге, в которых выиграл 2 Кубка Германии, а со сборной Лигу Наций и Чемпионат Европы. Без Ольмо, вряд ли Испания стала бы чемпионом Европы, который в одиночку может решить судьбу матча. Ольмо своего в Лейпциге добился и заслуживает быть в клубе, который всегда борется за победные места во всех турнирах.
Важным моментом является то, что Ольмо - воспитанник "Барсы" и выступать за этот клуб - его мечта, и думается, что футболист сделает всё, чтобы добиться успеха в команде. С большой вероятностью Даниэль будет играть сразу в старте клуба, что даст игроку дополнительную мотивацию на лучший футбол в своей жизни. Удачи Барселоне и Ольмо в новом сезоне!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:20
Барса по уши в долгах, ещё покупает ни кого не продав
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:07
Ух!.. Намечаются очень интригующие Эль-Класико!!!
EIIiada
EIIiada
вчера в 17:15
За Феррана сначала нужно расплатиться, а потом покупать кого-то еще. Но в первую очередь нужно прогнать Де Йонга и Левандовски, они не оправдывают свои гигантские оклады. Лучше бы замену Бускетсу нашли бы и нового ЦН вместо старого поляка.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 17:07
Очередные бабки на ветер.. ☝️
Ron09
Ron09 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
Ответ заранее известен, ничего не получится,,, как у Дембеле, через год другой перейдёт в Псж за ту же сумму
Интересно откуда средства на Ольмо они не могут себе позволить
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:52
Я читал фанаты Барселоны скидывали деньги на этот трансфер
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:45
Нафиг не нужон. На его позиции могут играть Гави, Педри, Гюндоган, Де Йонг, Фермин. А опорника как не было так и нет. Лапорта - гений.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:37
Неужели это сбудется?)))) если да.. то это сильное приобретение
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:32
Решил вернуться на родину, в Испанию !
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:21
Маловато что-то за чемпионы Европы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:14
Вернулся в барсу) Посмотрим что получится у него и команды
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