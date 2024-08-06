Дани Ольмо переходит в «Барселону»

Полузащитник Даниэль Ольмо преходит из «РБ Лейпциг» в «Барселону».
Сумма трансфера составит 55+7 миллионов евро.
Контракт будет подписан до 2030 года.
Полузащитник Даниэль Ольмо преходит из «РБ Лейпциг» в «Барселону».
Сумма трансфера составит 55+7 миллионов евро.
Контракт будет подписан до 2030 года.
Важным моментом является то, что Ольмо - воспитанник "Барсы" и выступать за этот клуб - его мечта, и думается, что футболист сделает всё, чтобы добиться успеха в команде. С большой вероятностью Даниэль будет играть сразу в старте клуба, что даст игроку дополнительную мотивацию на лучший футбол в своей жизни. Удачи Барселоне и Ольмо в новом сезоне!
Важным моментом является то, что Ольмо - воспитанник "Барсы" и выступать за этот клуб - его мечта, и думается, что футболист сделает всё, чтобы добиться успеха в команде. С большой вероятностью Даниэль будет играть сразу в старте клуба, что даст игроку дополнительную мотивацию на лучший футбол в своей жизни. Удачи Барселоне и Ольмо в новом сезоне!