Экс-вратарь МЮ возвращается после года без футбола. Придётся урезать аппетиты по зарплате

Шанс готовы дать в Серии А.
У давно забытого экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» появился новый шанс пошуметь в топ-5 европейских чемпионатов – на Давида Де Хеа претендует «Фиорентина». Испанцу для этого придётся пойти на определённые уступки.
Для «Юнайтед» – пройденный этап
Вопрос о необходимости поиска вратаря вставал намного раньше – ещё Сульшер выбирал между Давидом и прогрессирующим воспитанником Дином Хендерсон. Последний больше подходил под современные требования – участвовал в розыгрыше мяча, хорошо играл ногами. Испанский же голкипер обладал одной сильной чертой – был монстром на ленточке. При этом сейчас вратарь должен начинать атаки – а передачи Де Хеа дарили лишь новые комичные ситуации. Тогда Сульшер не смог пойти на созревшее, но непопулярное решение – и оставил Де Хеа, оценив его любовь к клубу. При тен Хаге найти нового вратаря было уже жизненно необходимо. Голландец даже больше ставит на играющего ногами голкипера, поэтому с Давидом в рамке было тяжело.
Расставание складывалось болезненно. Манкунианцы в привычной манере откладывали на потом и боялись принять окончательное решение. Зимой-2022/23 ещё сообщалось о переговорах по новому контракту, но согласование тянулось вплоть до мая. В итоге Де Хеа отпустили свободным агентом. Не просто так сообщается, что виновниками расставания вратарь считает тен Хага и экс-директора МЮ Джона Мерто.
Запросы оставили без клуба
Времени на поиски у испанского голкипера было достаточно. Осенью возник вариант с «Бетисом» — но в клубе решили не нарушать здоровую конкуренцию, которая образовалась во вратарской бригаде (была сбалансированная пара – основной вратарь Руй Силва и опытный второй номер Клаудио Браво).
Образовался целый ряд сдерживающих факторов. Прежде всего – ситуация на рынке, который заполнили талантливые вратари. Плюс у тех клубов, за которые бы хотел играть Давид, вратарская позиция укомплектована. Хватало скепсиса и со стороны тренеров по отношению к игроку. Давида считали узкопрофильным голкипером – таким, который делает сэйвы, но не работает над другими аспектами игры (или не в состоянии их развить).
Сам же футболист совсем недавно ушёл из МЮ, где у него была довольно большая зарплата – и к нынешним реалиям рынка пришлось адаптироваться. Никто не был готов потянуть финансовые запросы игрока, учитывая всё вышеописанное. Так, появлялись слухи о потенциальном интересе «Ньюкасла», «Барсы», «Ноттингема», «Аль-Насра». От двух последних вариантов отказался уже сам вратарь. В конце июля начались переговоры с «Дженоа» – и быстро свернулись. Коллектив не устроили финансовые требования Де Хеа. При этом переезжать в МЛС или чемпионат Саудовской Аравии Давид не торопится.
Шанс на реабилитацию
Вслед за «красно-синими» на футболиста вышла «Фиорентина». В клубе наметились масштабные изменения. Под руководством Винченцо Итальяно «фиалки» уступили в финале Лиги конференций второй раз к ряду – сам менеджер честно высказался о причинах отставки:
Я принял это решение, потому что, когда вы достигаете определенного рубежа и не двигаетесь дальше, а атмосфера становится более напряженной, думаю, пора уходить. Думаю, я сделал все возможное, и теперь нужно перевернуть эту страницу и оставить место для новых идей.
Теперь возглавлять «Фиорентину» будет Раффаэле Палладино. Специалист до этого работал с «Монцей» и на протяжении двух сезонов удерживал команду в Серии А – поэтому при скромных ресурсах выдавать максимум он умеет. В клубе решили обновить вратарскую бригаду – Де Хеа соответствует требованиям нового менеджера, поэтому выбор сделали в его пользу. А кого-то из пары Терраччано-Кристенсен придётся продать. Очевидно, что ради игровой практики в составе «фиалок» Де Хеа придётся ужаться в зарплате. В клубе при этом не сомневаются, что договорятся с испанцем.
В Италии отличный чемпионат для ветеранов
Конечно, у вратарей карьера развивается в другом темпе, 33 года для них – не возраст. Но проблема в том, что Давид отстал от современных трендов и не может закрыть минимальные потребности топ-клуба. Это сильно ограничивает спрос на него. Но в Серии А возрастные игроки традиционно смотрятся хорошо. Ещё недавно «Интер» в лице Янна Зоммера нашёл идеальную альтернативу ушедшему Онана – а ведь швейцарец даже старше того же Де Хеа. Другой пример – Войцех Щесны, который попал в «Ювентус» в 2017 году и в 27 лет на протяжении сезона был сменщиком Буффона. А в 34 года продолжал тащить что в «Юве», что в сборной Польши.
В Серии А не такой высокий темп, не такой уровень индивидуального мастерства у полевых – поэтому здесь Де Хеа будет проще, чем в той же Англии.
Пара сезонов до футбольной пенсии
Само собой, в 33 года вратарю рано думать о завершении карьеры – хотя такие мысли у Давида Де Хеа были. С другой стороны, возрастному голкиперу надо угадать с командой – иначе на место в старте можно не рассчитывать. А времени бороться за статус основного нет – испанцу осталась буквально пара сезонов.
Что будет дальше, известно и так – на него есть спрос в Саудовской Аравии и МЛС. Там он станет одним из главных действующих лиц лиги. Но нужно разобраться, что делать здесь и сейчас – ради «Фиорентины» действительно стоит снизить запросы. Заработать и так можно будет позже.
В Италии, тем более в середняке, Де Хеа может выступить прекрасно. Не будет блистать, но и не провалится.
Если договорятся о зарплате сможет поиграть до конца карьеры, годика 3-4.
В Италии, тем более в середняке, Де Хеа может выступить прекрасно. Не будет блистать, но и не провалится.
Если договорятся о зарплате сможет поиграть до конца карьеры, годика 3-4.