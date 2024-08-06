Экс-вратарь МЮ возвращается после года без футбола. Придётся урезать аппетиты по зарплате

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сегодня, 14:52

Шанс готовы дать в Серии А.

У давно забытого экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» появился новый шанс пошуметь в топ-5 европейских чемпионатов – на Давида Де Хеа претендует «Фиорентина». Испанцу для этого придётся пойти на определённые уступки.

Для «Юнайтед» – пройденный этап

Вопрос о необходимости поиска вратаря вставал намного раньше – ещё Сульшер выбирал между Давидом и прогрессирующим воспитанником Дином Хендерсон. Последний больше подходил под современные требования – участвовал в розыгрыше мяча, хорошо играл ногами. Испанский же голкипер обладал одной сильной чертой – был монстром на ленточке. При этом сейчас вратарь должен начинать атаки – а передачи Де Хеа дарили лишь новые комичные ситуации. Тогда Сульшер не смог пойти на созревшее, но непопулярное решение – и оставил Де Хеа, оценив его любовь к клубу. При тен Хаге найти нового вратаря было уже жизненно необходимо. Голландец даже больше ставит на играющего ногами голкипера, поэтому с Давидом в рамке было тяжело.

Расставание складывалось болезненно. Манкунианцы в привычной манере откладывали на потом и боялись принять окончательное решение. Зимой-2022/23 ещё сообщалось о переговорах по новому контракту, но согласование тянулось вплоть до мая. В итоге Де Хеа отпустили свободным агентом. Не просто так сообщается, что виновниками расставания вратарь считает тен Хага и экс-директора МЮ Джона Мерто.

Запросы оставили без клуба

Времени на поиски у испанского голкипера было достаточно. Осенью возник вариант с «Бетисом» — но в клубе решили не нарушать здоровую конкуренцию, которая образовалась во вратарской бригаде (была сбалансированная пара – основной вратарь Руй Силва и опытный второй номер Клаудио Браво).

Образовался целый ряд сдерживающих факторов. Прежде всего – ситуация на рынке, который заполнили талантливые вратари. Плюс у тех клубов, за которые бы хотел играть Давид, вратарская позиция укомплектована. Хватало скепсиса и со стороны тренеров по отношению к игроку. Давида считали узкопрофильным голкипером – таким, который делает сэйвы, но не работает над другими аспектами игры (или не в состоянии их развить).

Сам же футболист совсем недавно ушёл из МЮ , где у него была довольно большая зарплата – и к нынешним реалиям рынка пришлось адаптироваться. Никто не был готов потянуть финансовые запросы игрока, учитывая всё вышеописанное. Так, появлялись слухи о потенциальном интересе «Ньюкасла», «Барсы», «Ноттингема», «Аль-Насра». От двух последних вариантов отказался уже сам вратарь. В конце июля начались переговоры с «Дженоа» – и быстро свернулись. Коллектив не устроили финансовые требования Де Хеа. При этом переезжать в МЛС или чемпионат Саудовской Аравии Давид не торопится.

Шанс на реабилитацию

Вслед за «красно-синими» на футболиста вышла «Фиорентина». В клубе наметились масштабные изменения. Под руководством Винченцо Итальяно «фиалки» уступили в финале Лиги конференций второй раз к ряду – сам менеджер честно высказался о причинах отставки:

Я принял это решение, потому что, когда вы достигаете определенного рубежа и не двигаетесь дальше, а атмосфера становится более напряженной, думаю, пора уходить. Думаю, я сделал все возможное, и теперь нужно перевернуть эту страницу и оставить место для новых идей.

Теперь возглавлять «Фиорентину» будет Раффаэле Палладино. Специалист до этого работал с «Монцей» и на протяжении двух сезонов удерживал команду в Серии А – поэтому при скромных ресурсах выдавать максимум он умеет. В клубе решили обновить вратарскую бригаду – Де Хеа соответствует требованиям нового менеджера, поэтому выбор сделали в его пользу. А кого-то из пары Терраччано-Кристенсен придётся продать. Очевидно, что ради игровой практики в составе «фиалок» Де Хеа придётся ужаться в зарплате. В клубе при этом не сомневаются, что договорятся с испанцем.

В Италии отличный чемпионат для ветеранов

Конечно, у вратарей карьера развивается в другом темпе, 33 года для них – не возраст. Но проблема в том, что Давид отстал от современных трендов и не может закрыть минимальные потребности топ-клуба. Это сильно ограничивает спрос на него. Но в Серии А возрастные игроки традиционно смотрятся хорошо. Ещё недавно «Интер» в лице Янна Зоммера нашёл идеальную альтернативу ушедшему Онана – а ведь швейцарец даже старше того же Де Хеа. Другой пример – Войцех Щесны, который попал в «Ювентус» в 2017 году и в 27 лет на протяжении сезона был сменщиком Буффона. А в 34 года продолжал тащить что в «Юве», что в сборной Польши.

В Серии А не такой высокий темп, не такой уровень индивидуального мастерства у полевых – поэтому здесь Де Хеа будет проще, чем в той же Англии.

Пара сезонов до футбольной пенсии

Само собой, в 33 года вратарю рано думать о завершении карьеры – хотя такие мысли у Давида Де Хеа были. С другой стороны, возрастному голкиперу надо угадать с командой – иначе на место в старте можно не рассчитывать. А времени бороться за статус основного нет – испанцу осталась буквально пара сезонов.