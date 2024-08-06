«Барселоне» предложили подписать Кьезу

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «Барселону».
Каталонскому клубу были предложены услуги вингера в качестве альтернативы Николасу Уильямсу из «Атлетика» Бильбао.
«Ювентус» готов продать Кьезу за 20 млн евро этим летом.
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «Барселону».
Каталонскому клубу были предложены услуги вингера в качестве альтернативы Николасу Уильямсу из «Атлетика» Бильбао.
«Ювентус» готов продать Кьезу за 20 млн евро этим летом.
Поэтому чё там Барса сопли жуёт, непонятно. Хотя ..., почему непонятно ?! Это ж Барселона!
Поэтому чё там Барса сопли жуёт, непонятно. Хотя ..., почему непонятно ?! Это ж Барселона!