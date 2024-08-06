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«Барселоне» предложили подписать Кьезу

вчера, 16:23

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «Барселону».

Каталонскому клубу были предложены услуги вингера в качестве альтернативы Николасу Уильямсу из «Атлетика» Бильбао.

«Ювентус» готов продать Кьезу за 20 млн евро этим летом.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:56, ред.
При всём уважении к Нико Уильямсу, но Кьеза посильней будет.
Поэтому чё там Барса сопли жуёт, непонятно. Хотя ..., почему непонятно ?! Это ж Барселона!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:24
Зениту предложите за 40
Гость
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