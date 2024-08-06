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Защитник «Ливерпуля» вернулся в «Уиган Атлетик» на правах аренды

вчера, 19:41

Защитник Люк Чамберс перешёл из «Ливерпуля» в «Уиган» на правах аренды.

В прошлом сезоне игрок уже выступал за «латикс», в том случае также была аренда.

«Уиган» выступит в новом сезоне английской Лиги 1.

Защитник «Ливерпуля» вернулся в «Уиган Атлетик» на правах аренды

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:49
постоянная игровая практика только развивает молодого футболиста.
может, со временем Люк вернется на Энфилд как сильный опытный защитник!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:06
Его время ещё не пришло
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