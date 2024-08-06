Защитник «Ливерпуля» вернулся в «Уиган Атлетик» на правах аренды

Защитник Люк Чамберс перешёл из «Ливерпуля» в «Уиган» на правах аренды.
В прошлом сезоне игрок уже выступал за «латикс», в том случае также была аренда.
«Уиган» выступит в новом сезоне английской Лиги 1.
Защитник Люк Чамберс перешёл из «Ливерпуля» в «Уиган» на правах аренды.
В прошлом сезоне игрок уже выступал за «латикс», в том случае также была аренда.
«Уиган» выступит в новом сезоне английской Лиги 1.
может, со временем Люк вернется на Энфилд как сильный опытный защитник!
может, со временем Люк вернется на Энфилд как сильный опытный защитник!