«Вальядолид» возьмёт в аренду эстонского вратаря «Арсенала»

Голкипер «Арсенала» Карл Хейн на правах аренды перейдёт в «Вальядолид».
Отмечается, что испанский клуб будет выплачивать игроку зарплату в полной мере.
Футболист также выступает за сборную Эстонии.
Голкипер «Арсенала» Карл Хейн на правах аренды перейдёт в «Вальядолид».
Отмечается, что испанский клуб будет выплачивать игроку зарплату в полной мере.
Футболист также выступает за сборную Эстонии.
Так вот такой командой согласился быть Чарльтон, и шли переговоры как между клубами так и с самим игроком, но внезапно, в гонку вошел Вальядолид, владельцем которого является легендарный бразилец Роналдо, который хорошо дружит с Эду, и теперь сам Хейн готов сделать выбор в пользу команды из ЛаЛиги, так что шансы на переезд высоки, но сделка еще не состоялась!
Так вот такой командой согласился быть Чарльтон, и шли переговоры как между клубами так и с самим игроком, но внезапно, в гонку вошел Вальядолид, владельцем которого является легендарный бразилец Роналдо, который хорошо дружит с Эду, и теперь сам Хейн готов сделать выбор в пользу команды из ЛаЛиги, так что шансы на переезд высоки, но сделка еще не состоялась!