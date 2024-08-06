Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Вальядолид» возьмёт в аренду эстонского вратаря «Арсенала»

вчера, 17:50

Голкипер «Арсенала» Карл Хейн на правах аренды перейдёт в «Вальядолид».

Отмечается, что испанский клуб будет выплачивать игроку зарплату в полной мере.

Футболист также выступает за сборную Эстонии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Жирона» арендовала Ромеу у «Барселоны»
05 августа
Официально«Бенфика» арендовала полузащитника ПСЖ
05 августа
В «Баварии» сообщили о намерении отдать Сарагосу в аренду
04 августа
Официально«Милан» взял в аренду голкипера «Ромы»
04 августа Фото
Слухи«Марсель» возьмёт в аренду Мукоко
03 августа
Официально«Страсбур» арендовал Сантоса у «Челси»
02 августа
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:21
Хейн должен был покинуть команду еще в начале лета, т.к у него заканчивался контракт, а продлевать новый он не хотел, т.к его не устраиваля роль третьего вратаря! По итогу, стороны пришли к такому решению, что Хейн подписывает новый контракт, но клуб найдет для него команду, где он проведет годичную аренду в роли основного вратаря!!!
Так вот такой командой согласился быть Чарльтон, и шли переговоры как между клубами так и с самим игроком, но внезапно, в гонку вошел Вальядолид, владельцем которого является легендарный бразилец Роналдо, который хорошо дружит с Эду, и теперь сам Хейн готов сделать выбор в пользу команды из ЛаЛиги, так что шансы на переезд высоки, но сделка еще не состоялась!
xppuw5k6yby8
xppuw5k6yby8
вчера в 18:28
Переход голкипера «Арсенала» Карла Хейна в «Вальядолид» на правах аренды является интересным событием. Переход может стать хорошим опытом для Хейна и возможностью проявить себя в новой команде.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 