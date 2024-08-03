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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2024/2025

«Марсель» возьмёт в аренду Мукоко

вчера, 14:24

Нападающий Юссуфа Мукоко перейдёт из «Боруссии» в «Марсель» в рамках аренды.

Сообщается, что данное соглашение будет включать в себя опцию выкупа.

«Олимпик» также интересуется нападающим «Арсенала».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:17
Зря потратят деньги. Мукоко пустышка и показал это в прошлом сезоне.

Вся шумиха вокруг Мукоко подогревалась самой Боруссией в сезоне 22/23 для продажи, но когда трансфер сорвался из-за скандала с поддельным возрастом, все встало на свои места. Очень низкая результативность и скромные данные.

Большим талантом там не пахнет.
shlomo
shlomo
вчера в 15:29
Наверное правильно руководство Марселя поступает.... молодой, перспективный да еще и с опцией выкупа.
ws32u6aweqrg
ws32u6aweqrg
вчера в 15:28
Переход нападающего Юссуфы Мукоко из «Боруссии» в «Марсель» выглядит интересным. Мукоко — молодой и перспективный футболист, который может стать ключевым игроком для «Марселя». Аренда с возможностью выкупа — хороший вариант для обеих сторон.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:58
Марсель укрепляет линию нападения...
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