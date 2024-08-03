«Марсель» возьмёт в аренду Мукоко

Нападающий Юссуфа Мукоко перейдёт из «Боруссии» в «Марсель» в рамках аренды.
Сообщается, что данное соглашение будет включать в себя опцию выкупа.
«Олимпик» также интересуется нападающим «Арсенала».
Нападающий Юссуфа Мукоко перейдёт из «Боруссии» в «Марсель» в рамках аренды.
Сообщается, что данное соглашение будет включать в себя опцию выкупа.
«Олимпик» также интересуется нападающим «Арсенала».
Вся шумиха вокруг Мукоко подогревалась самой Боруссией в сезоне 22/23 для продажи, но когда трансфер сорвался из-за скандала с поддельным возрастом, все встало на свои места. Очень низкая результативность и скромные данные.
Большим талантом там не пахнет.
Вся шумиха вокруг Мукоко подогревалась самой Боруссией в сезоне 22/23 для продажи, но когда трансфер сорвался из-за скандала с поддельным возрастом, все встало на свои места. Очень низкая результативность и скромные данные.
Большим талантом там не пахнет.