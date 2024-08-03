«Марсель» возьмёт в аренду Мукоко

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вчера, 14:24

Нападающий перейдёт из «Боруссии» в «Марсель» в рамках аренды.

Сообщается, что данное соглашение будет включать в себя опцию выкупа.

«Олимпик» также интересуется нападающим «Арсенала».