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На «Матч ТВ» предложили сделать удобным время начала матчей турниров РФ

вчера, 10:59

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал слова Тины Канделаки о времени начала матчей внутренних футбольных турниров в России.

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» ранее призвала отечественный футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию и начать делать так, как удобно в России и жителям страны.

Ранее в дни еврокубков некоторые матчи местных соревнований приходилось ставить на более раннее время. С нового сезона Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций будет транслировать Okko.

УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера, по сути вычеркнув их из бесплатного федерального эфира для всей нашей большой страны. Так что теперь мы имеем полное право показывать наши внутренние турниры в удобное для нас, и главное для зрителей, время.

Когда Лига чемпионов была на «Матч ТВ», можно было говорить и о зрительском интересе, и о коммерческих условиях. Ведь, так или иначе, заработанные со спонсорства и рекламы деньги на еврокубковых играх, возвращались вложениями в российский спорт — благодаря ним, например, мы могли улучшать производство наших внутренних соревнований, тем самым вкладывая в их развитие.

Так что, мы, как основной вещатель российского футбола, выступаем за то, чтобы сделать удобно нашим зрителям и у экранов «Матч ТВ», и на стадионах. По личному опыту знаю, что смотреть футбол в середине рабочего дня крайне сложно, так что предлагаем сделать так, как будет удобно нам, российским футбольным болельщикам.

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Все комментарии
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t
вчера в 14:23
Вот уроды! Когда они показывали сами еврокубки, то конечно их всё устраивало. А теперь да, надо делать всё в одно время, ведь конкуренцию ОККО про...ли.
wnrwnj8t859a
wnrwnj8t859a
вчера в 11:43
Всё к чему прикасается МутьТВ тут же превращается в кучу навоза. Верхом ганд-низма стала после отсутствия прямой трансляции полуфинала Англия-Голландия реклама финала в утреннем показе записи сразу же после английского и голландского гимнов, заоравшая "Испания-Англия" дурным "голосом канала", вопящим всегда так дико, как не голосят даже в сортире "Занято!" и не орут, выдавливая экскременты после полумесячного запора. Нормально так обломали просмотр ещё до первого удара по мячу. А потом этот сброд вдруг за нас всех решил, что нам и Олимпиада не интересна и не нужна. НЕНАВИЖУ!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:10
Лучше бы прекратили показывать всякую шнягу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:09
Может и вправду сделают как лучше всем а не просто поговорили и забыли.
Гость
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