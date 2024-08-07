На «Матч ТВ» предложили сделать удобным время начала матчей турниров РФ

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вчера, 10:59

Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировал слова о времени начала матчей внутренних футбольных турниров в России.

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» ранее призвала отечественный футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию и начать делать так, как удобно в России и жителям страны.

Ранее в дни еврокубков некоторые матчи местных соревнований приходилось ставить на более раннее время. С нового сезона Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций будет транслировать Okko.