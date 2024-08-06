Кроос о работе на ТВ: «Не хотел бы философствовать ни о чём»

Экс-футболист Тони Кроос рассказал о возможности стать телеэкспертом:
Пока не думал об этом. Я завершил карьеру недавно, эмоции ещё не выветрились. Не хотел бы философствовать ни о чём. Никакой полемики, никаких трансферных слухов и обсуждений тренеров. Анализ игровых ситуаций был бы интересен.
А он уверен, что у него получится быть экспертом?
Хорошиий эксперт должен уметь говорить обо всём.
Анализ чисто футбольных ситуаций нужен скорее тренеру.
А он уверен, что у него получится быть экспертом?
Хорошиий эксперт должен уметь говорить обо всём.
Анализ чисто футбольных ситуаций нужен скорее тренеру.