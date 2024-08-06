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Кроос о работе на ТВ: «Не хотел бы философствовать ни о чём»

вчера, 10:28

Экс-футболист Тони Кроос рассказал о возможности стать телеэкспертом:

Пока не думал об этом. Я завершил карьеру недавно, эмоции ещё не выветрились. Не хотел бы философствовать ни о чём. Никакой полемики, никаких трансферных слухов и обсуждений тренеров. Анализ игровых ситуаций был бы интересен.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:00
На немецком ТВ уже есть один умник- Л.Маттеус, теперь, только Крооса не хватает. И о чём, Кроос будет говорить и что анализировать- как он провалил ЧЕ и не стал лидером сборной, как отвратительно сыграл с Испанией? Вспомнить, ему конечно есть что- многое повидал, но после его отдельных интервью, которые довелось слышать, не сказать, что красноречием он страдает...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:24
Серьёзный "анализ игровых ситуаций" нужен единицам зрителей, а вот тема "трансферных слухов и обсуждений тренеров" популярна - ждут миллионы с раскрытыми ртами и слюной...))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:51
Кроос много наговорил всякого.
А он уверен, что у него получится быть экспертом?
Хорошиий эксперт должен уметь говорить обо всём.
Анализ чисто футбольных ситуаций нужен скорее тренеру.
z3b3jru5bp48
z3b3jru5bp48
вчера в 10:33
Так и должно быть, футбольный телексперт должен заниматься только футболом, а не сплетнями.
fn692f8vr8j7
fn692f8vr8j7
вчера в 10:30
Вот это я понимаю эксперт, а не Мор какой-нибудь или Ваня Новосельцев.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:29
Правильно,надо хорошенько отдохнуть.
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