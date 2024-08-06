Кроос о работе на ТВ: «Не хотел бы философствовать ни о чём»

Экс-футболист рассказал о возможности стать телеэкспертом:

Пока не думал об этом. Я завершил карьеру недавно, эмоции ещё не выветрились. Не хотел бы философствовать ни о чём. Никакой полемики, никаких трансферных слухов и обсуждений тренеров. Анализ игровых ситуаций был бы интересен.