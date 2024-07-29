«Матч ТВ» продлил права на трансляцию Серии А, а также покажет Кубок Италии

Телеканал «Матч ТВ» пролонгировал эксклюзивные права на трансляцию Серии А, а также приобрёл права на показ Кубка и Суперкубка Италии. Договор рассчитан на следующие пять сезонов.
Первые игры нового сезона высшей лиги итальянского первенства пройдут 17-19 августа. Суперкубок страны состоится с 3 по 7 января 2025 года, в нем сыграют чемпион Италии «Интер» и вице-чемпион «Милан», а также финалисты Кубка Италии прошлого сезона: «Ювентус» и «Аталанта». Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин дал комментарий по теме:
Хочу поблагодарить наших итальянских партнеров за конструктивный и прямой диалог. Наши зрители уже привыкли, что первоклассный итальянский футбол можно посмотреть только на «Матч ТВ», и мы рады, что еще как минимум пять лет, сможем предоставлять им эту возможность.
Итальянский футбол сейчас находится на пике своего развития, последние три года клубы Серии А регулярно играют в финалах еврокубков и выигрывают их, в командах зажигаются новые звезды, за которыми следит весь мир.
Уверен, большая армия поклонников итальянского футбола, среди которых, не скрою, есть и большое количество ведущих и комментаторов нашего канала, будет рада, что сможет продолжать следить за их любимыми «Ювентусом», «Интером», «Миланом», «Ромой», «Наполи» и другими клубами в эфире «Матч ТВ» теперь не только в Серии А, но и в Кубке Италии.
Желаю здравствовать.
Желаю здравствовать.
В Примере нет никого равного Реалу- однозначный лидер. В Бундесе, Бавария превратилась в середняка и это еще не предел- будет хуже... Ну а в Серии А, чемпион определяется после 1-го круга, а сборная страны- вообще посмешище. Вот поэтому, АПЛ, в которой итрига сохраняется до последнего тура, катируется выше остальных.
Так в чём я неправ?
В Примере нет никого равного Реалу- однозначный лидер. В Бундесе, Бавария превратилась в середняка и это еще не предел- будет хуже... Ну а в Серии А, чемпион определяется после 1-го круга, а сборная страны- вообще посмешище. Вот поэтому, АПЛ, в которой итрига сохраняется до последнего тура, катируется выше остальных.
Так в чём я неправ?
А тут ещё кубок Италии нам впиндюривают... Предположу, что ФФИ поставила нам условие: не купите права на Кубок, фиг вам показ чемпионата. Пришлось согласиться. За "фиг вам" прошу прощения.
А тут ещё кубок Италии нам впиндюривают... Предположу, что ФФИ поставила нам условие: не купите права на Кубок, фиг вам показ чемпионата. Пришлось согласиться. За "фиг вам" прошу прощения.
Да, были времена!
Да, были времена!
А эта заставка вообще шикарна!)))
А эта заставка вообще шикарна!)))
Для народа надоть сделать отдельный канал...
Для народа надоть сделать отдельный канал...
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Немного преувеличил)))
А так хорошо, пусть показывают))
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Немного преувеличил)))
А так хорошо, пусть показывают))