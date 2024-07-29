«Матч ТВ» продлил права на трансляцию Серии А, а также покажет Кубок Италии

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вчера, 12:41

Телеканал «Матч ТВ» пролонгировал эксклюзивные права на трансляцию Серии А, а также приобрёл права на показ Кубка и Суперкубка Италии. Договор рассчитан на следующие пять сезонов.

Первые игры нового сезона высшей лиги итальянского первенства пройдут 17-19 августа. Суперкубок страны состоится с 3 по 7 января 2025 года, в нем сыграют чемпион Италии «Интер» и вице-чемпион «Милан», а также финалисты Кубка Италии прошлого сезона: «Ювентус» и «Аталанта». Генеральный продюсер «Матч ТВ» дал комментарий по теме: