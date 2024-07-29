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«Матч ТВ» продлил права на трансляцию Серии А, а также покажет Кубок Италии

вчера, 12:41

Телеканал «Матч ТВ» пролонгировал эксклюзивные права на трансляцию Серии А, а также приобрёл права на показ Кубка и Суперкубка Италии. Договор рассчитан на следующие пять сезонов.

Первые игры нового сезона высшей лиги итальянского первенства пройдут 17-19 августа. Суперкубок страны состоится с 3 по 7 января 2025 года, в нем сыграют чемпион Италии «Интер» и вице-чемпион «Милан», а также финалисты Кубка Италии прошлого сезона: «Ювентус» и «Аталанта». Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин дал комментарий по теме:

Хочу поблагодарить наших итальянских партнеров за конструктивный и прямой диалог. Наши зрители уже привыкли, что первоклассный итальянский футбол можно посмотреть только на «Матч ТВ», и мы рады, что еще как минимум пять лет, сможем предоставлять им эту возможность.

Итальянский футбол сейчас находится на пике своего развития, последние три года клубы Серии А регулярно играют в финалах еврокубков и выигрывают их, в командах зажигаются новые звезды, за которыми следит весь мир.

Уверен, большая армия поклонников итальянского футбола, среди которых, не скрою, есть и большое количество ведущих и комментаторов нашего канала, будет рада, что сможет продолжать следить за их любимыми «Ювентусом», «Интером», «Миланом», «Ромой», «Наполи» и другими клубами в эфире «Матч ТВ» теперь не только в Серии А, но и в Кубке Италии.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 23:28, ред.
По сути спортивный принцип ротации лиг привёл их в довольно-таки плачевное состояние. Лидеры одни и те же. Чемпионы проявляются чуть ли не в первом круге. Середина устоялась, как гранитный постамент, и ротация внизу редко приводит к изменениям в ней. Всё это скреплено правилами ФФП, которые с виду стремятся к некой справедливости, а на деле каждому сверчку предписывают свой шесток. Только в деле поживы на трансферах наблюдается постоянное движение и прогресс под давлением личного интереса устроителей футбола и субъектов, которым посчастливилось попасть в сферу этих интересов. Короче футбол превращается в бесконечный пошлый сериал, сценарии которого пишут на коленке. Замечено, что самый высокий рейтинг у самых дурных сериалов. Так что, потери интереса к ним публики не предвидится.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52
Так больше ничего и нет.
Capral
Capral ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 21:38
Из трёх мною перечисленных- да.

Желаю здравствовать.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:24
Т.е. только один чемпионат стоящий? Круто!
Capral
Capral ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 19:33
По большому счету- и Примера, и Бундес, и Серия А -ничего не стоят.

В Примере нет никого равного Реалу- однозначный лидер. В Бундесе, Бавария превратилась в середняка и это еще не предел- будет хуже... Ну а в Серии А, чемпион определяется после 1-го круга, а сборная страны- вообще посмешище. Вот поэтому, АПЛ, в которой итрига сохраняется до последнего тура, катируется выше остальных.

Так в чём я неправ?
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:48
Т.е. сейчас только АПЛ единственный сильный чемпионат? Ведь Примера и бундеслига ничем не лучше Серии А.
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:54
Почувствуйте разницу...
knacj6pk4jhc
knacj6pk4jhc
вчера в 16:45
Итальянский футбол далек от спорта и игры! На задворках Европы!
2rsqx7tm8y4c
2rsqx7tm8y4c
вчера в 16:32
Хоть будет что посмотреть помимо РПЛ
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 15:54
Класс, Минина на матчах Сериала всегда приятно послушать
da4fe9afvs6f
da4fe9afvs6f
вчера в 15:16
Лучше бы центральные матчи чемпионата России показывали....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:48
А где можно лицезреть игры поднебесной?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:28, ред.
Губерниев уже давно не комментирует. А Черданцев, как мне показалось по его последним репортажам, "исправился" и уже не мешает смотреть футбол.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:44, ред.
Сложить бы все транслируемые матчи чемпионатов Франции, Италии, Португалии (последнюю показывают на "Три-колор"... и выбросить их в мусорную корзину. А вместо них показывать одну АПЛ. Больше ничего не надо.
А тут ещё кубок Италии нам впиндюривают... Предположу, что ФФИ поставила нам условие: не купите права на Кубок, фиг вам показ чемпионата. Пришлось согласиться. За "фиг вам" прошу прощения.
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:26
А еще могли бы сдать им в аренду наших "шикарных" комментаторов во главе с губошлепом и чердаком))
Wolverhampton
Wolverhampton ответ zbepj5bfnxvz (раскрыть)
вчера в 13:25
Ты наверное про Шнякина
Wolverhampton
Wolverhampton ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:23
Глянул видос, аж мурашки по коже пробежали.
Да, были времена!
zbepj5bfnxvz
zbepj5bfnxvz
вчера в 13:17
Быстрее бы уже начался этот чемпионат Италии! Может быть кое-кто будет меньше комментировать РПЛ😌
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:16, ред.
"А также покажет Кубок Италии", а в ответ "бизнесмены" из РФС могли бы предложить итальянцам купить права на показ, ну хотя бы "Пути регионов" - а вдруг "прокатит"- тем более итальянцы смотрели бы этот турнир как триллер - ведь там очень трудно разобраться кто куда выходит , а кто должен "вылететь"...)
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:16
Ваша заставочка, с АПЛ- тоже шикарная!!! Я хоть и не любитель английского футбола- но очень понравилoсь!!!)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:13
В точку!
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:12
Раньше "Спорт1" был и там круглосуточно АПЛ показывали))
А эта заставка вообще шикарна!)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:11
Последний ЧЕ- это убедительно доказал, и Серия А, в которой, чемпион становится известным уже после 1-го круга. Воистину- пУк развития...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:09
Скудновато как то с показом футбольных матчей...
Для народа надоть сделать отдельный канал...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:02
"Итальянский футбол сейчас находится на пике своего развития"
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Немного преувеличил)))
А так хорошо, пусть показывают))
d8cffwmbd656
d8cffwmbd656
вчера в 13:01
Когда же наш канал будет наш футбол показывать?
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