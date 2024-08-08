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У Помазуна есть предложения от команд из Европы

вчера, 19:57

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что его клиент может перебраться в Европу.

Появились еще несколько европейских вариантов. Когда будет конкретика, сообщу. У нас действующий контракт с ЦСКА, поэтому мы не суетимся. Илья получает зарплату, полноценно тренируется. Я не вижу необходимости в спешке. По-моему, больше журналисты суетятся.

Помазуном интересуются клубы из топ-5 лиг Европы? Нет, не топ-5.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:27, ред.
Европа это интересно конечно, вот только, что подразумевать под Европой.
Вот окажется Помазун в чемпионате Казахстана или Грузии и агент может с полной уверенностью сказать, что он был прав, как и говорил отправил игрока в Европу.
Вот и получится, что Помазун из Европы переедет в Европу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:14
Никто там не интересуется, агент дурку валяет...
Viollator
Viollator
вчера в 21:47
Надо наигрываться впереди
lotsman
lotsman
вчера в 21:10
Ну если не топ - 5 то всё возможно.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 2scdv98mvevc (раскрыть)
вчера в 20:25
Матч в Австрии Штурм - ПСЖ показал, что скоро этого спроса не будет. Оба вратаря оказались дырявыми, особенно Сафонов.
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7z93ujpw4hsp
вчера в 20:09
Неужели Молдавия и Македония?
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z7hfu6g6d2fj
вчера в 19:58
Очень маловероятный факт.
2scdv98mvevc
2scdv98mvevc
вчера в 19:58
Наши вратари смотрю там пользуются спросом
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