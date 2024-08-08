У Помазуна есть предложения от команд из Европы

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что его клиент может перебраться в Европу.
Появились еще несколько европейских вариантов. Когда будет конкретика, сообщу. У нас действующий контракт с ЦСКА, поэтому мы не суетимся. Илья получает зарплату, полноценно тренируется. Я не вижу необходимости в спешке. По-моему, больше журналисты суетятся.
Помазуном интересуются клубы из топ-5 лиг Европы? Нет, не топ-5.
Вот окажется Помазун в чемпионате Казахстана или Грузии и агент может с полной уверенностью сказать, что он был прав, как и говорил отправил игрока в Европу.
Вот и получится, что Помазун из Европы переедет в Европу.
Вот окажется Помазун в чемпионате Казахстана или Грузии и агент может с полной уверенностью сказать, что он был прав, как и говорил отправил игрока в Европу.
Вот и получится, что Помазун из Европы переедет в Европу.