У Помазуна есть предложения от команд из Европы

, агент вратаря ЦСКА , рассказал, что его клиент может перебраться в Европу.

Появились еще несколько европейских вариантов. Когда будет конкретика, сообщу. У нас действующий контракт с ЦСКА , поэтому мы не суетимся. Илья получает зарплату, полноценно тренируется. Я не вижу необходимости в спешке. По-моему, больше журналисты суетятся.

Помазуном интересуются клубы из топ-5 лиг Европы? Нет, не топ-5.