«Спартак» ведёт переговоры с полузащитником из чемпионата Португалии

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вчера, 14:04

«Спартак» ведёт переговоры о покупке полузащитника «Витории» Гимараеш . «Красно-белые» готовы заплатить за игрока 8 миллионов евро, так как остро нуждаются в укреплении опорной зоны.

Хандель находится в системе «Витории» с лета 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний опорный полузащитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, набрал 6 результативных баллов (3 гола и 3 ассиста) и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет защитника чемпиона Турции.