«Спартак» ведёт переговоры с полузащитником из чемпионата Португалии

«Спартак» ведёт переговоры о покупке полузащитника «Витории» Гимараеш Томаса Ханделя. «Красно-белые» готовы заплатить за игрока 8 миллионов евро, так как остро нуждаются в укреплении опорной зоны.
Хандель находится в системе «Витории» с лета 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний опорный полузащитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, набрал 6 результативных баллов (3 гола и 3 ассиста) и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет защитника чемпиона Турции.
Не только футболисты.
По нарезкам (когда ещё Ютуб не очень тормозил) я посмотрел на него: предполагается, что в нарезках, т. е., рекламных роликах, показывают ЛУЧШИЕ качества игрока, верно?
Так вот.
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО.
СОВСЕМ ничего особенного.
Второй турок намного интереснее.
Спрашивается, ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ БЕШЕНОЕ БАБЛО?
Не только футболисты.
По нарезкам (когда ещё Ютуб не очень тормозил) я посмотрел на него: предполагается, что в нарезках, т. е., рекламных роликах, показывают ЛУЧШИЕ качества игрока, верно?
Так вот.
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО.
СОВСЕМ ничего особенного.
Второй турок намного интереснее.
Спрашивается, ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ БЕШЕНОЕ БАБЛО?
А вообще надо сказать Спартак при всех новых тренерах раскошеливался , за исключения Руя...заремка его почему то не взлюбила и денег не дала...)
А вообще надо сказать Спартак при всех новых тренерах раскошеливался , за исключения Руя...заремка его почему то не взлюбила и денег не дала...)
Интересуется только качественными игроками из сильных чемпионатов.
Набираются исполнители для реализации различных моделей игры.
Надеюсь, что у клуба всё получится.
Интересуется только качественными игроками из сильных чемпионатов.
Набираются исполнители для реализации различных моделей игры.
Надеюсь, что у клуба всё получится.
Ничего не загружается... (((
Даже не посмотреть, что собой представляет этот хандель-крендель... (((
Ничего не загружается... (((
Даже не посмотреть, что собой представляет этот хандель-крендель... (((