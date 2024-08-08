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«Спартак» ведёт переговоры с полузащитником из чемпионата Португалии

вчера, 14:04

«Спартак» ведёт переговоры о покупке полузащитника «Витории» Гимараеш Томаса Ханделя. «Красно-белые» готовы заплатить за игрока 8 миллионов евро, так как остро нуждаются в укреплении опорной зоны.

Хандель находится в системе «Витории» с лета 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний опорный полузащитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, набрал 6 результативных баллов (3 гола и 3 ассиста) и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет защитника чемпиона Турции.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
Хорошую зарплату хотят ВСЕ!
Не только футболисты.
По нарезкам (когда ещё Ютуб не очень тормозил) я посмотрел на него: предполагается, что в нарезках, т. е., рекламных роликах, показывают ЛУЧШИЕ качества игрока, верно?
Так вот.
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО.
СОВСЕМ ничего особенного.
Второй турок намного интереснее.
Спрашивается, ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ БЕШЕНОЕ БАБЛО?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:32
Самое главное - что бы Станкович из всей этой сборной солянки сделал боеспособный коллектив ,а не сборище иностранцев . Динамо со своими португальцами ,в своё время , сильно обломалось !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 6h6s5ute79dc (раскрыть)
вчера в 14:56
Он хорошую зарплату хочет.
А вообще надо сказать Спартак при всех новых тренерах раскошеливался , за исключения Руя...заремка его почему то не взлюбила и денег не дала...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:42
Спартак серьёзно взялся за укрепление состава.
Интересуется только качественными игроками из сильных чемпионатов.
Набираются исполнители для реализации различных моделей игры.
Надеюсь, что у клуба всё получится.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:38
Ютуб встал НАМЕРТВО...
Ничего не загружается... (((
Даже не посмотреть, что собой представляет этот хандель-крендель... (((
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:11
Теперь есть итоговый счёт матча.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 6h6s5ute79dc (раскрыть)
вчера в 14:11
C одной стороны да, а с другой стороны - забыть об ЕК
6h6s5ute79dc
6h6s5ute79dc
вчера в 14:06
Переход Томаса Ханделя в «Спартак» выглядит интересным для обеих сторон. «Спартак» нуждается в усилении опорной зоны, а Хандель хочет попробовать свои силы в более сильном чемпионате.
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