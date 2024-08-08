Клуб третьей лиги готов пригласить Соболева

Президент барнаульского «Темпа» Александр Бродников рассказал о готовности клуба пригласить нападающего «Спартака» Александра Соболева, если игрок не сможет найти себе новую команду.
Форвард является воспитанником барнаульского футбола. В июле футболиста отстранили от тренировок с первой командой «Спартака».
Мы всегда готовы пригласить таких профессионалов. Болельщики прекрасно примут Сашу. Если футболист согласен, готовы видеть его.
«Темп» выступает в третьем дивизионе чемпионата России.
Или у Темпа есть деньги на дорогой трансфер?
Может Бродников так решил поддержать игрока?
Интересно, а что же реально произошло в Спартаке?
Видимо Соболев решил, что ему всё можно.
Ничего, переварят и этого...
Или у Темпа есть деньги на дорогой трансфер?
Может Бродников так решил поддержать игрока?
Интересно, а что же реально произошло в Спартаке?
Видимо Соболев решил, что ему всё можно.
Ничего, переварят и этого...