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Клуб третьей лиги готов пригласить Соболева

вчера, 16:20

Президент барнаульского «Темпа» Александр Бродников рассказал о готовности клуба пригласить нападающего «Спартака» Александра Соболева, если игрок не сможет найти себе новую команду.

Форвард является воспитанником барнаульского футбола. В июле футболиста отстранили от тренировок с первой командой «Спартака».

Мы всегда готовы пригласить таких профессионалов. Болельщики прекрасно примут Сашу. Если футболист согласен, готовы видеть его.

«Темп» выступает в третьем дивизионе чемпионата России.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:37
По словам Орлова Ден сказал Соболеву, что игру со столбом в нападении он не рассматривает и только после этих слов Александр обратил свои взоры на Зенит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:22
А Соболев разве свободный агент?
Или у Темпа есть деньги на дорогой трансфер?
Может Бродников так решил поддержать игрока?
Интересно, а что же реально произошло в Спартаке?
Видимо Соболев решил, что ему всё можно.
Ничего, переварят и этого...
pz979krdyhsm
pz979krdyhsm ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:17
Спартак на авито нужно выложить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 238rjqhk49jn (раскрыть)
вчера в 17:11
Про неву рассказть? но это на долго будет
238rjqhk49jn
238rjqhk49jn
вчера в 17:09
Так в спартаке из игроков делают посмешище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:57
Земляк все таки. Надо приглашать. Не откажет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:29
Да ,Сашок , дилемма - Темп или Зенит?)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:28
Придётся подождать когда на Авито Соболева выложат)))
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