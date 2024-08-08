Клуб третьей лиги готов пригласить Соболева

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вчера, 16:20

Президент барнаульского «Темпа» Александр Бродников рассказал о готовности клуба пригласить нападающего «Спартака» , если игрок не сможет найти себе новую команду.

Форвард является воспитанником барнаульского футбола. В июле футболиста отстранили от тренировок с первой командой «Спартака».

Мы всегда готовы пригласить таких профессионалов. Болельщики прекрасно примут Сашу. Если футболист согласен, готовы видеть его.

«Темп» выступает в третьем дивизионе чемпионата России.