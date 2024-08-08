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«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику сборной Австрии

вчера, 14:41

«Локомотив» интересуется полузащитником «Вольфсберга» и сборной Австрии Тьерно Балло. Данную информацию подтвердил агент игрока Петер Хюмерленер.

Подтверждаю интерес к игроку со стороны клуба, есть и несколько других клубов, заинтересованных в его подписании. Сейчас у Тьерно действующий контракт до 2025 года, и на данный момент клуб не хочет его продавать.

Балло выступает за «Вольфсберг» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 22-летний атакующий полузащитник провёл 30 матчей в чемпионате и кубке Австрии, забил 13 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает австрийца ивуарийского происхождения в 3 миллиона евро.

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