«Ты уникален, брат». Роналду высказался о завершении карьеры Пепе

Нападающий «Аль-Насра» высказался о завершении карьеры .

Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли всё, что можно было выиграть на поле, но величайшим достижением является дружба и уважение, которые я испытываю к тебе. Ты уникален, мой брат. Спасибо тебе за это.