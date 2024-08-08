«Ты уникален, брат». Роналду высказался о завершении карьеры Пепе

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры Пепе.
Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли всё, что можно было выиграть на поле, но величайшим достижением является дружба и уважение, которые я испытываю к тебе. Ты уникален, мой брат. Спасибо тебе за это.
В лиге верблюдов и командам уровня сборных из второй и третьей сотни рейтинга ФИФА.
Португалия с Пепе и дырявым даже грузинам влетает.
С микроскопом и без выдно, что он гей-нарцисс а на остальных ему наплевать.
В лиге верблюдов и командам уровня сборных из второй и третьей сотни рейтинга ФИФА.
Португалия с Пепе и дырявым даже грузинам влетает.
С микроскопом и без выдно, что он гей-нарцисс а на остальных ему наплевать.
Эти двое в последнии годы тянули сборную ко дну.
Всё выиграли?
Дырявый опять себя клоуном выставил.
Эти двое в последнии годы тянули сборную ко дну.
Всё выиграли?
Дырявый опять себя клоуном выставил.
Сомневаюсь, что он скоро закончит карьеру игрока.
Что бы ни говорили, он играет и очень много забивает.
Поэтому не стоит рассматривать его под микроскопом.
Сомневаюсь, что он скоро закончит карьеру игрока.
Что бы ни говорили, он играет и очень много забивает.
Поэтому не стоит рассматривать его под микроскопом.