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Ибрагимович: «Я — чудо природы»

вчера, 16:38

Бывший нападающий Златан Ибрагимович рассказал, в каком виде спорта он мог бы добиться успеха:

Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. Мог бы попробовать себя и в боевых искусствах. Раньше я занимался тхэквондо. Я быстрый, хорошо двигаюсь. Мой рост 1,97 м, но я двигаюсь, как будто он 1,60 м. Я — чудо природы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:35
если преувеличивает, то совсем немного !
3kgg34skmzrp
3kgg34skmzrp
вчера в 18:38
Ибра не исправим, даже с годами ума не набрался
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:16
Был бы Ибра немым, выхлопа из под него было б в разы больше.
Но он не немой...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:52
Да он просто больной человек.
И это несомненный факт - нормальный мужчина так не должен себя вести.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Единственный фильм Захарова, который могу смотреть многократно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:49
Вот, я так и знал, ну вот- знал и всё тут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Futurista
Futurista
вчера в 17:21
u8grnm9bssn8
u8grnm9bssn8
вчера в 17:20
Что деньги с людьми делают, отнимают разум.
EIIiada
EIIiada
вчера в 17:17
Лучший без ЗБ, ЛЧ, ЗМ не лучший, а среднестатистический.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:12
Как он может говорить, что был бы лучшим в любом виде спорта с мячом, если в спорте которому он посвятил жизнь, лучшим не стал? Даже близко к лучшим не подобрался.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:10
Только это чудо в перьях
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 17:06
Второе "чудо природы" в Насре чудит... А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
mgjxxh95yhf6
mgjxxh95yhf6
вчера в 17:03
Считая, что он идеален, он думает, что окружающие и вообще сам мир должен относиться к нему соответственно. Если составленный идеал не имеет критики, эгоизма, оценочного восприятия и т. д., он непременно может носить другой характер. То есть он недосягаем. Но под влиянием эгоизма и любых других разрушающих мыслей/эмоций человек может деградировать.
dsfdfddf
dsfdfddf
вчера в 16:52
63 ты дырявая а не чудо природы,попробуй своим шнобелем гвозди закалачивать,мозгов все равно нет как и скромности
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48
Златан, если ,чуть дальше развить эту мысль -, то можно просто - 8 Чудо Света.)
leks19
leks19
вчера в 16:43
Ты не чудо природы,ты Носатое ЧУдо
drug01
drug01
вчера в 16:43
Классно так говорит но в футбол он играл хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:39
... и от скромности не умру...
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