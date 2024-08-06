Ибрагимович: «Я — чудо природы»

Бывший нападающий Златан Ибрагимович рассказал, в каком виде спорта он мог бы добиться успеха:
Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. Мог бы попробовать себя и в боевых искусствах. Раньше я занимался тхэквондо. Я быстрый, хорошо двигаюсь. Мой рост 1,97 м, но я двигаюсь, как будто он 1,60 м. Я — чудо природы.
Но он не немой...
Но он не немой...
И это несомненный факт - нормальный мужчина так не должен себя вести.
И это несомненный факт - нормальный мужчина так не должен себя вести.
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