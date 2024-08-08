Хёнесс: «Я уверен, что в новом сезоне „Бавария“ снова будет на вершине»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс считает, что мюнхенский клуб выиграет Бундеслигу в новом сезоне.
Я очень уверен, что в новом сезоне мы снова будем на вершине.
Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс считает, что мюнхенский клуб выиграет Бундеслигу в новом сезоне.
Я очень уверен, что в новом сезоне мы снова будем на вершине.
Компани планирует провести большую ротацию, чем его предшественник Тухель.
это чтобы избежать недовольства в команде...
но..... потом 3-5 матчей, потеряли очки, и как обычно, тренер начинает выставлять один проверенный состав.
Компани планирует провести большую ротацию, чем его предшественник Тухель.
это чтобы избежать недовольства в команде...
но..... потом 3-5 матчей, потеряли очки, и как обычно, тренер начинает выставлять один проверенный состав.