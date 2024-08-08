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Хёнесс: «Я уверен, что в новом сезоне „Бавария“ снова будет на вершине»

вчера, 19:39

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс считает, что мюнхенский клуб выиграет Бундеслигу в новом сезоне.

Я очень уверен, что в новом сезоне мы снова будем на вершине.

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Все комментарии
d563jpf4kcdd
d563jpf4kcdd
вчера в 22:03
Даже не сомневаюсь,что Бавария вернёт свой чемпионский титул
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:23, ред.
Человек с сокращённым именем Х.Ули может вообще что угодно говорить...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:01
А вот, его лукавая улыбка- под большим вопросом... Как бы, ему самому, кто нибудь не состроил подобное...
Capral
Capral
вчера в 20:59
Есть великолепная украинская пословица: "Дурень думкою богатие"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:47
Так себе шутка....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:40
на опережении))
Компани планирует провести большую ротацию, чем его предшественник Тухель.
это чтобы избежать недовольства в команде...
но..... потом 3-5 матчей, потеряли очки, и как обычно, тренер начинает выставлять один проверенный состав.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:24, ред.
С Компани вас ждут вершины новостных лент
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:16
Хорошее желание вернуться на вершину.
sgy6cpegj8x3
sgy6cpegj8x3
вчера в 20:11
Стоит Баварии пожелать удачи в этом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:56
все возможно.
смущает только одно - то что у Баварии гл.тр. Компани.
Гость
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