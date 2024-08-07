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Дуглас Луис объяснил, почему решил перейти в «Ювентус»

вчера, 17:58

Полузащитник Дуглас Луис высказался о причинах своего перехода из «Астон Виллы» в «Ювентус».

Уверен, любой футболист хотел бы выступать за «Ювентус», и я не являюсь исключением.

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Все комментарии
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 20:23
Когда гоббам как и гному все подсуживают, то почему не перейти? Глядишь, и попрёт!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:46
понятны слова новобранца туринского топ-клубав.
когда носишь футболку Ювентуса (или любого великого клуба),
человек чувствует что то новое, чувствует большую гордость.
теперь нужно усердно работать и готовиться к сезону, Дуглас)))
112910415
112910415
вчера в 18:54
хм ... ну и не любой !
jcx7jyufgj7n
jcx7jyufgj7n
вчера в 18:47
Это ступень выше там больше мастерства
jq5573fd4dp6
jq5573fd4dp6
вчера в 18:14
Переход Дугласа Луиса из «Астон Виллы» в «Ювентус» можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, это возможность играть в более сильном чемпионате и Лиге чемпионов. Во-вторых, «Ювентус» предложил хорошие финансовые условия. В-третьих, это возможность поработать с опытными тренерами и партнёрами по команде.
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