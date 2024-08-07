Дуглас Луис объяснил, почему решил перейти в «Ювентус»

Полузащитник Дуглас Луис высказался о причинах своего перехода из «Астон Виллы» в «Ювентус».
Уверен, любой футболист хотел бы выступать за «Ювентус», и я не являюсь исключением.
Полузащитник Дуглас Луис высказался о причинах своего перехода из «Астон Виллы» в «Ювентус».
Уверен, любой футболист хотел бы выступать за «Ювентус», и я не являюсь исключением.
когда носишь футболку Ювентуса (или любого великого клуба),
человек чувствует что то новое, чувствует большую гордость.
теперь нужно усердно работать и готовиться к сезону, Дуглас)))
когда носишь футболку Ювентуса (или любого великого клуба),
человек чувствует что то новое, чувствует большую гордость.
теперь нужно усердно работать и готовиться к сезону, Дуглас)))