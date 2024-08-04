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«Всего лишь репетиция». Флик — о победе в Эль Класико

вчера, 08:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с «Реалом» (2:1).

Каково это – победить в первом Эль Класико? Играть против «Реала» – это всегда здорово.

Мы стали лучше по сравнению с матчем против «Ман Сити». Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:06
хорошо провели репетицию !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:01
За Аланией тоже, не переживай.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 10:59
    t788xbwfkvt7
    t788xbwfkvt7
    вчера в 10:41
    В этом товарищеском матче «Барселона» играла экспериментальным составом, в то время как «Реал» вышел на поле с основой. Несмотря на это, сине-гранатовые смогли одержать верх над своим соперником благодаря хорошей игре в атаке и реализации моментов.
    «Барселона» показала, что находится в хорошей форме и готова к новому сезону. «Реал» же, несмотря на поражение, также выглядел достойно и показал, что готов к борьбе за чемпионство.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 08:56
    Флик вселяет надежду, что у Барсы дела пойдут в гору. Может даже покусают Реал разок -другой. Но все же уверен в Реале, этот год за нами будет.
    Гость
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