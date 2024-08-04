«Всего лишь репетиция». Флик — о победе в Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с «Реалом» (2:1).

Каково это – победить в первом Эль Класико? Играть против «Реала» – это всегда здорово.

Мы стали лучше по сравнению с матчем против «Ман Сити». Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие.