«Всего лишь репетиция». Флик — о победе в Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с «Реалом» (2:1).
Каково это – победить в первом Эль Класико? Играть против «Реала» – это всегда здорово.
Мы стали лучше по сравнению с матчем против «Ман Сити». Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие.
«Барселона» показала, что находится в хорошей форме и готова к новому сезону. «Реал» же, несмотря на поражение, также выглядел достойно и показал, что готов к борьбе за чемпионство.
«Барселона» показала, что находится в хорошей форме и готова к новому сезону. «Реал» же, несмотря на поражение, также выглядел достойно и показал, что готов к борьбе за чемпионство.