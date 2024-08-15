«Ростов» объявил об аренде Сутормина у «Зенита»

Пресс-служба «Ростова» объявила об аренде полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Пресс-служба «Ростова» объявила об аренде полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Он не способен на конкуренцию.
А Карпин будет заставлять его бороться за место в составе.
Думаю, что Сутормин, как игрок, закончился.
Он не способен на конкуренцию.
А Карпин будет заставлять его бороться за место в составе.
Думаю, что Сутормин, как игрок, закончился.
В конце сезона Сутормин станет свободным агентом и если он заиграет в Ростове, то может быть подпишет контракт и останется
В конце сезона Сутормин станет свободным агентом и если он заиграет в Ростове, то может быть подпишет контракт и останется