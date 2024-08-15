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«Ростов» объявил об аренде Сутормина у «Зенита»

вчера, 18:46

Пресс-служба «Ростова» объявила об аренде полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Ростов» объявил об аренде Сутормина у «Зенита»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:49
не всякое путешествие в радость ...
ssspartak
ssspartak ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:27
Абсолютно согласен! Еще хочется добавить вспомнив немаловажный факт: как он достался зениту, так и играл "на все деньги". Ростов его последний шанс. Не потянет Ростов, значит через пару лет и в ФНЛ будет не нужен.
Asper
Asper ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:57
Почему это? Не боец - сидел бы на ж.е ровно, тренировался, играл бы с факелами в кубке и получал зп. А так - оценил здраво перспективы, поехал, чтоб играть. Нормально
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:10
Сутормин не боец потому, что имел мало игрового времени, времени для борьбы, но Карпин сделает из него бойца. Упал, отжался и десять километров бегом.)
vzwd4zh6zqek
vzwd4zh6zqek
вчера в 19:37
Сутормин не затеряется в Ростове, удачи ему.
TheBoLt
TheBoLt ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 19:10
Конечно пригодится. Главное, чтобы этот сезон он отыграл так, чтобы не приглянуться Зениту снова)) Иначе предложат как обычно, ОЧЕНЬ МНОГО и будет сидеть на скамейке
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:05
Очень хороший трансфер для Ростова. Думаю что Сутормин принесёт пользу команде
В конце сезона Сутормин станет свободным агентом и если он заиграет в Ростове, то может быть подпишет контракт и останется
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:03
Сутормин совсем не боец.
Он не способен на конкуренцию.
А Карпин будет заставлять его бороться за место в составе.
Думаю, что Сутормин, как игрок, закончился.
62aprmb94wr8
62aprmb94wr8
вчера в 18:52
Переход Алексея Сутормина в «Ростов» на правах аренды до конца сезона — это интересный поворот в его карьере. Сутормин является универсальным полузащитником, который имеет опыт игры в различных клубах, включая «Зенит», «Рубин» и «Сочи». Его аренда в «Ростов» позволит ему получить новый вызов и возможность проявить себя в другой команде.
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