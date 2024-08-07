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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Бабаев перешёл в «Крылья Советов»

вчера, 18:40

Нападающий «Динамо-2» Улви Бабаев перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.

За самарцев игрок будет выступать до конца сезона 2024/25.

В 15 матчах нынешнего сезона Второй лиги Б футболист провел 15 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

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29 июля
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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:46
Я тоже сразу подумал о Роме.
баск
баск
вчера в 20:39
Ту не всё так просто с этой арендой..
В Динамо такой контрактный креативчик смастырили, что без спецсредств
с разбегу и не разберёшься))

Самаре предоставлено право выкупа Бабаева после аренды, если его игра
там устроит.
Но и за Динамо оставлено право обратного выкупа, и таких контрактов раньше, кажется, не встречалось.

Получается, что если Бабаев в Самаре приживётся и она его выкупит, то Динамо сразу же может нарисовать Крыльям фигвам и сказать- нет, ребята-демократы, заберите свои выкупные бабки, мы его выкупаем обратно..)))
shlomo
shlomo
вчера в 20:00
Ну думаю что не просто так в Самару подался.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41, ред.
В Самаре......на лавке......
scz47w6manw7
scz47w6manw7
вчера в 19:04
Крылья сейчас неудачно стартовали, ищут спасение
Гость
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