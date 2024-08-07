Нападающий «Динамо-2» Улви Бабаев перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.
За самарцев игрок будет выступать до конца сезона 2024/25.
В 15 матчах нынешнего сезона Второй лиги Б футболист провел 15 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.
В Динамо такой контрактный креативчик смастырили, что без спецсредств
с разбегу и не разберёшься))
Самаре предоставлено право выкупа Бабаева после аренды, если его игра
там устроит.
Но и за Динамо оставлено право обратного выкупа, и таких контрактов раньше, кажется, не встречалось.
Получается, что если Бабаев в Самаре приживётся и она его выкупит, то Динамо сразу же может нарисовать Крыльям фигвам и сказать- нет, ребята-демократы, заберите свои выкупные бабки, мы его выкупаем обратно..)))
В Динамо такой контрактный креативчик смастырили, что без спецсредств
с разбегу и не разберёшься))
Самаре предоставлено право выкупа Бабаева после аренды, если его игра
там устроит.
Но и за Динамо оставлено право обратного выкупа, и таких контрактов раньше, кажется, не встречалось.
Получается, что если Бабаев в Самаре приживётся и она его выкупит, то Динамо сразу же может нарисовать Крыльям фигвам и сказать- нет, ребята-демократы, заберите свои выкупные бабки, мы его выкупаем обратно..)))