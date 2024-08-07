Бабаев перешёл в «Крылья Советов»

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вчера, 18:40

Нападающий «Динамо-2» перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.

За самарцев игрок будет выступать до конца сезона 2024/25.

В 15 матчах нынешнего сезона Второй лиги Б футболист провел 15 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.