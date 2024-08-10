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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Сочи» отдал Аттийят Аллаха в аренду

сегодня, 00:26

«Сочи» отдал защитника Яхью Аттията Аллаха в аренду каирскому «Аль-Ахли». У клуба будет право выкупа.

Перед уходом «Сочи» продлил контракт с марокканцем до 2027 года.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:08
Если есть неожиданность, так эта превзошла все ожидания...
h9cmbaxecf46
h9cmbaxecf46
сегодня в 06:08
Ахью тянет в Африку домой.
jtpdzsrj889y
jtpdzsrj889y
сегодня в 05:53
У Сочи своя стратегия ведения футбольного хозяйства.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 03:19
Это тот самый клоун, который самовольно покинул расположение клуба. Должен был вылететь в Екатеринбург вместе с клубом, но подделал справку о ковиде и вылетел в Стамбул, а оттуда в Каир. Надеюсь, Сочи от него избавится навсегда, да еще и через суды прижмет за яйца. Очень ненадежный и недобросовестный игрок, у которого подпись в контракте ничего не значит. Надеюсь, он пожалеет о своем решении и заплатит сполна
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:03
Это просто жесть...
Клуб из пердива отдаёт в аренду игрока...
И не куда-нибудь, а в топ-клуб из Египта.
Вот она - лучшая футбольная лига мира.
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