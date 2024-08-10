«Сочи» отдал Аттийят Аллаха в аренду

«Сочи» отдал защитника Яхью Аттията Аллаха в аренду каирскому «Аль-Ахли». У клуба будет право выкупа.
Перед уходом «Сочи» продлил контракт с марокканцем до 2027 года.
«Сочи» отдал защитника Яхью Аттията Аллаха в аренду каирскому «Аль-Ахли». У клуба будет право выкупа.
Перед уходом «Сочи» продлил контракт с марокканцем до 2027 года.
Клуб из пердива отдаёт в аренду игрока...
И не куда-нибудь, а в топ-клуб из Египта.
Вот она - лучшая футбольная лига мира.
Клуб из пердива отдаёт в аренду игрока...
И не куда-нибудь, а в топ-клуб из Египта.
Вот она - лучшая футбольная лига мира.