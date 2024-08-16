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Сутормин высказался о переходе в «Ростов»

16 августа 2024, 08:38

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от перехода в «Ростов» на правах аренды.

Конечно, я бывал в Ростове‑на‑Дону. Это хороший город. Наслышан о нем от многих знакомых, которые тут побывали подольше, чем я. У меня положительные впечатления. Хочется отдохнуть после долгой дороги, а затем как можно быстрее начать приносить пользу команде.

Что могу рассказать о главном тренере и команде? С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против «Ростова» всегда было непросто играть. Мне привлекательны интенсивность и футбол, которые исповедует команда.

Чего хочу добиться в «Ростове»? Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть. А также приносить как можно больше пользы команде и становиться сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать – я за этим сюда пришел, надеюсь, у меня получится.

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Все комментарии
drive45
drive45
вчера в 08:45
Давай Алеша поднажми, Ростову очень нужен ты.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
16 августа в 19:34
Да да, именно- РАБОТАТЬ...
TheBoLt
TheBoLt
16 августа в 19:07
Милости прошу к нашему шалашу))) ну, добро пожаловать, то есть
112910415
112910415
16 августа в 12:12
ну, в добрый час !
lotsman
lotsman
16 августа в 11:00
В Ростове Валера заставит тебя работать и возможно ты наберёшь хорошую игровую форму. Удачи.
v3j8q69sky4r
v3j8q69sky4r
16 августа в 09:30
Удачи Сутормину на поле, игрок не халявщик.
sv_1969
sv_1969
16 августа в 09:29
Желание играть это уже хорошо!Значит не все потеряно
hfy5p9x4tnr2
hfy5p9x4tnr2
16 августа в 09:17
Хорошо если пользу принесёт Ростову,а пока ждём
adekvat
adekvat
16 августа в 09:09
Дай бог что бы получилось, удачи.
drug01
drug01
16 августа в 09:08
Значит в Зените быть в запасе пдохо лучше больше играть...
Capral
Capral
16 августа в 09:03
Интенсивность привлекательна? Сказал бы просто- работать на поле. Но, думаю усилит Ростов, лишним- точно не будет. Удачи ему!!!
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