Карасёв, вероятнее всего, не примет участия в сборе судей УЕФА

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев сообщил, что российский арбитр Сергей Карасёв не получил приглашение на сборы судей УЕФА.
Если Сергей получит приглашение, то поедет. Но пока что приглашения не получали. С высокой долей вероятности он его не получит. Потому что европейские коллеги уже его получили.
Нашу страну отлучили от европейского и мирового футбола, а Павел Каманцев говорит о каких-то сборах судей. Мало того, он серьёзно ждёт приглашения на эти сборы.
Нашу страну отлучили от европейского и мирового футбола, а Павел Каманцев говорит о каких-то сборах судей. Мало того, он серьёзно ждёт приглашения на эти сборы.