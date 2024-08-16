Карасёв, вероятнее всего, не примет участия в сборе судей УЕФА

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС сообщил, что российский арбитр не получил приглашение на сборы судей УЕФА .

Если Сергей получит приглашение, то поедет. Но пока что приглашения не получали. С высокой долей вероятности он его не получит. Потому что европейские коллеги уже его получили.