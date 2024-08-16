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Карасёв, вероятнее всего, не примет участия в сборе судей УЕФА

16 августа 2024, 10:29

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев сообщил, что российский арбитр Сергей Карасёв не получил приглашение на сборы судей УЕФА.

Если Сергей получит приглашение, то поедет. Но пока что приглашения не получали. С высокой долей вероятности он его не получит. Потому что европейские коллеги уже его получили.

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Alex_67
Alex_67
16 августа в 11:11
Странная ситуация...
Нашу страну отлучили от европейского и мирового футбола, а Павел Каманцев говорит о каких-то сборах судей. Мало того, он серьёзно ждёт приглашения на эти сборы.
Ironigor
Ironigor
16 августа в 10:59
На шабашку уже не зовут !)))
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