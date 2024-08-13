ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрит 2 эпизода из матча с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению петербургского «Зенита» рассмотрит два эпизода в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с «Динамо». Это моменты на 47-й минуте с неудалением Хорхе Карраскаля и назначением пенальти на 84-й минуте.
На 3 вещи можно смотреть бесконечно....
1.Как Глушенков забивает голы...
2. Как Латышонок играет в воротах...
3.Как Нгамалё бьёт пенальти...
На 3 вещи можно смотреть бесконечно....
1.Как Глушенков забивает голы...
2. Как Латышонок играет в воротах...
3.Как Нгамалё бьёт пенальти...