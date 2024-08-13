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ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрит 2 эпизода из матча с «Динамо»

вчера, 12:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению петербургского «Зенита» рассмотрит два эпизода в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с «Динамо». Это моменты на 47-й минуте с неудалением Хорхе Карраскаля и назначением пенальти на 84-й минуте.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:57
По поводу пенальти не знаю, с трибуны это не определишь, а вот за грубый фол, Карраскаля однозначно удалять надо было. Но это надо было делать вовремя матча, а сейчас проводить какие то расследования, которые ни на что не повлияют, бессмысленно. Протокол матча подписан, счёт на табло, результаты в таблице. А разборки эти - лишняя трата времени, да и денег тоже.
Сп62
Сп62
вчера в 15:01
Ну вот и гегемон заплакал.
Вещий
Вещий
вчера в 13:36
В ЭСК сидят те же люди которые судей назначают и готовят! Неужели еще есть не понявшие, что за исключением самых вопиющих случаев, они будут выгораживать своих подопечных.... И смысл? Ну даже если скажут, что пенальти из воздуха, а Карраскаля надо было удалять (тогда точно Сахара замёрзнет), что с того? Пенальти не был реализован, травму Вендела не отменить, счёт в протоколе. А в очередной раз получить витиеватые разъяснения от ЭСК, которые полностью обеляют Иванова - кому сей мазохизм упал?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:11
Конечно рассмотрят....
На 3 вещи можно смотреть бесконечно....
1.Как Глушенков забивает голы...
2. Как Латышонок играет в воротах...
3.Как Нгамалё бьёт пенальти...
7j8z4y6y5e9v
7j8z4y6y5e9v
вчера в 12:58
Как можно было не удалить игрока с явными нарушениями правил игры, только специально не заметив.
yx8stwxt5xra
yx8stwxt5xra
вчера в 12:48
Пенальти левый, однозначно, судья Иванов продажный.
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