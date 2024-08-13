ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрит 2 эпизода из матча с «Динамо»

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вчера, 12:25

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по обращению петербургского «Зенита» рассмотрит два эпизода в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .