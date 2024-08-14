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Моуриньо: «Судья должен уважать игру»

вчера, 10:59
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльЗакончился в доп. время

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов.

В 3-м отборочном раунде стамбульский клуб уступил «Лиллю» (2:3 по сумме двух встреч). Решающий гол французская команда забила в дополнительное время с пенальти.

Мы можем добиться больших успехов в Лиге Европы, но если... Я предпочитаю не продолжать эту фразу. Потому что если я её произнесу, у меня будут проблемы.

Лучше не говорить о пенальти. Когда я смотрю на другие инциденты, которые произошли со мной в последнее время, только судья знает, почему был назначен пенальти, только VAR знает. Я горжусь своей командой. Это [не тратить время] — работа судьи, он должен уважать игру. Он должен заставить игроков уважать её. Я не могу критиковать команды соперников. Они также пытаются добиться результата. Если бы показали жёлтую карточку в первые 20 минут, всё изменилось бы, но они этого не делают.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:14, ред.
А мне кажется Жозе прав...
И насчёт карточки и неоднозначности судейства...
На счёт ЛЕ загадывать это он зря конечно...там и покруче Лилля есть...
Думаю мало ещё он в команде...плюс со жребием не фортануло...
Но удачи ему...!!!! ...пусть всё плохое случится сразу...дальше будут и победы и титулы...Я уверен...
112910415
112910415
вчера в 12:24
как-то Особенно горько ноет ...
evge78
evge78
вчера в 11:57, ред.
Я был удивлен, что команда, которую только что возглавил тренер, с новичками в команде, смотрелась не хуже команды, которая играет в куда более серьезной конкурентной лиге. Думал, что Лилль легко пройдет Фенербахче, но нет. Фенер был немножко лучше, на мой взгляд. Моуриньо предстоит немало работы, и если все будет благополучно, то Фенербахче станет крепкой по-европейским меркам командой, которая сможет выступать в Лиге Чемпионов. Пенальти? Игрок в падении, мяч попадает в руку - ставят пенальти. Игрок Севильи в финале играет рукой - пенальти не ставят. Игрок сборной Испании в матче с Германией играет рукой - пенальти не ставят. Логика страдает, но всё на усмотрение арбитра.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Ну как обычно....
Виноваты судьи, неровное поле, болбои, погода, звезды ни так сошлись.....типичное нытье Моура
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:29
Моур похоже спекся совсем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:29
Это ты должен уважать клуб который нанял тебя на работу. Вылетела команда так как ты не подготовил ее должны образом. Теперь говоришь..а мы и так не выиграли бы лигу чемпионов....
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:27
Разве виноват только судья?
Почему Обыкновенный не упомянул другие причины?
Например - качество поля, погода, плохие болбои..
По-моему Моуриньо просто плохой танцор...
Capral
Capral
вчера в 11:17
Пусть ещё вспомнит финал с Севильей, с не назначенным пенальти. Таких случаев в футболе полно...
adekvat
adekvat
вчера в 11:08
Плохому танцору опять что то помешало.
b54vaq5f9zqx
b54vaq5f9zqx
вчера в 11:03
Ну вот опять судьи виноваты
Гость
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