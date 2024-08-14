Моуриньо: «Судья должен уважать игру»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов.
В 3-м отборочном раунде стамбульский клуб уступил «Лиллю» (2:3 по сумме двух встреч). Решающий гол французская команда забила в дополнительное время с пенальти.
Мы можем добиться больших успехов в Лиге Европы, но если... Я предпочитаю не продолжать эту фразу. Потому что если я её произнесу, у меня будут проблемы.
Лучше не говорить о пенальти. Когда я смотрю на другие инциденты, которые произошли со мной в последнее время, только судья знает, почему был назначен пенальти, только VAR знает. Я горжусь своей командой. Это [не тратить время] — работа судьи, он должен уважать игру. Он должен заставить игроков уважать её. Я не могу критиковать команды соперников. Они также пытаются добиться результата. Если бы показали жёлтую карточку в первые 20 минут, всё изменилось бы, но они этого не делают.
И насчёт карточки и неоднозначности судейства...
На счёт ЛЕ загадывать это он зря конечно...там и покруче Лилля есть...
Думаю мало ещё он в команде...плюс со жребием не фортануло...
Но удачи ему...!!!! ...пусть всё плохое случится сразу...дальше будут и победы и титулы...Я уверен...
И насчёт карточки и неоднозначности судейства...
На счёт ЛЕ загадывать это он зря конечно...там и покруче Лилля есть...
Думаю мало ещё он в команде...плюс со жребием не фортануло...
Но удачи ему...!!!! ...пусть всё плохое случится сразу...дальше будут и победы и титулы...Я уверен...
Виноваты судьи, неровное поле, болбои, погода, звезды ни так сошлись.....типичное нытье Моура
Виноваты судьи, неровное поле, болбои, погода, звезды ни так сошлись.....типичное нытье Моура
Почему Обыкновенный не упомянул другие причины?
Например - качество поля, погода, плохие болбои..
По-моему Моуриньо просто плохой танцор...
Почему Обыкновенный не упомянул другие причины?
Например - качество поля, погода, плохие болбои..
По-моему Моуриньо просто плохой танцор...