Моуриньо: «Судья должен уважать игру»

Главный тренер «Фенербахче» прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов.

В 3-м отборочном раунде стамбульский клуб уступил «Лиллю» (2:3 по сумме двух встреч). Решающий гол французская команда забила в дополнительное время с пенальти.

Мы можем добиться больших успехов в Лиге Европы, но если... Я предпочитаю не продолжать эту фразу. Потому что если я её произнесу, у меня будут проблемы.