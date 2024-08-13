Эпизод с неудалением Сперцяна в матче с ЦСКА рассмотрит ЭСК РФС

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вчера, 12:06

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) рассмотрит момент с неудалением полузащитника «Краснодара» в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .

В первом тайме защитник московской команды получил травму после столкновения с игроком «быков».