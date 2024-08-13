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Эпизод с неудалением Сперцяна в матче с ЦСКА рассмотрит ЭСК РФС

вчера, 12:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит момент с неудалением полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

В первом тайме защитник московской команды Виллиан получил травму после столкновения с игроком «быков».

ЭСК РФС по обращению ЦСКА рассмотрит неудаление футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте игры РПЛ.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:02
Но Сперцян не грузин, поэтому Правила знать должен.
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:00
Сперцян садится на шпагат от толчка Мойзеса или всё таки от собственного желания дотянутся до мяча? На вашем фото хорошо видно, что Сперцян опоздал к мячу и летит шипами в ногу Виллиану. Мойзес его толкает в бок, а не в спину. Так что на длину шага Эдуарда этот толчок влияния не оказывает. Фол по неосторожности шипами в голень это скорее КК.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:34
Да не было там умышленно, уже со всех ракурсов рассмотрели и разжевали все, кому не лень было. Его в спину толкали, он не успевал убрать ноги, а когда влетал уже ногами, видно что поджимает. Я тоже злился на Джикию, когда он Кади травмировал. И тоже приводил убедительные аргументы, но по факту он ведь не специально наносил травму. Так и здесь, я не верю, что Сперцян специально что-то мог делать, у него другой характер. Он техничный игрок, а все техничные игроки обычно хрустальные и сами травмируются, а не наносят травмы.

Да, получилось не хорошо, шипами в голень, но там все не так однозначно. Нельзя вырывать из контекста действия одного игрока, если там толкаются двое как минимум. Посмотрите на расположение ног. Да он там чуть ли не на шпагат садился, его толкали. Кто этот черный, не узнаю, Мойзес что ли? Вот к кому должны быть вопросы. Я считаю, что судьи на ВАР все просмотрели и не увидели там красную карточку. Желтую ВАР не может назначить, если судья своевременно не принял такое решение сам. А он не принял

Виллиану Роше здоровья и скорейшего возвращения в строй. А Сперцяну поскорее избавиться от этой "охоты на ведьм"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:05, ред.
Вспомнился анекдот:

Русский едет на машине в Тбилиси...и чуть превысил скорость; гаишник Опа (!) ... тормозит, протокол, штраф и всё такое...
В это время мимо них летит грузин 120 км/ч, а свисток хоть бы хны.
Наш в недоумении: "Как так ?! Меня остановил, а этого Шумахера нет !"
Гаишник: " Ээээ, дарагой...! Ты Правила знаишь ?"
Русский: "Ну да."
Гаишник: " Вот!!! А он нэт!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:36
Главное даже не рана, а то, что фактически он нанес травму умышленно, т.к. ногу не в мяч ставил, а шипами в голень. Так нельзя категорически.
Arny
Arny
вчера в 13:34
А ..ли.. то...!?
vrnk7dk5wuy5
vrnk7dk5wuy5
вчера в 12:50, ред.
Игровой момент, вряд ли Сперцян мог такое сделать специально.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:19
А вот это правильно...
Я видел повреждение Виллиана.
Это даже не травма, а рваная рана.
Сперцян заслужил дисквалификацию...
Игры на четыре точно.
Гость
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