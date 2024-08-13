Эпизод с неудалением Сперцяна в матче с ЦСКА рассмотрит ЭСК РФС

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит момент с неудалением полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
В первом тайме защитник московской команды Виллиан получил травму после столкновения с игроком «быков».
ЭСК РФС по обращению ЦСКА рассмотрит неудаление футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте игры РПЛ.
Да, получилось не хорошо, шипами в голень, но там все не так однозначно. Нельзя вырывать из контекста действия одного игрока, если там толкаются двое как минимум. Посмотрите на расположение ног. Да он там чуть ли не на шпагат садился, его толкали. Кто этот черный, не узнаю, Мойзес что ли? Вот к кому должны быть вопросы. Я считаю, что судьи на ВАР все просмотрели и не увидели там красную карточку. Желтую ВАР не может назначить, если судья своевременно не принял такое решение сам. А он не принял
Виллиану Роше здоровья и скорейшего возвращения в строй. А Сперцяну поскорее избавиться от этой "охоты на ведьм"
Да, получилось не хорошо, шипами в голень, но там все не так однозначно. Нельзя вырывать из контекста действия одного игрока, если там толкаются двое как минимум. Посмотрите на расположение ног. Да он там чуть ли не на шпагат садился, его толкали. Кто этот черный, не узнаю, Мойзес что ли? Вот к кому должны быть вопросы. Я считаю, что судьи на ВАР все просмотрели и не увидели там красную карточку. Желтую ВАР не может назначить, если судья своевременно не принял такое решение сам. А он не принял
Виллиану Роше здоровья и скорейшего возвращения в строй. А Сперцяну поскорее избавиться от этой "охоты на ведьм"
Русский едет на машине в Тбилиси...и чуть превысил скорость; гаишник Опа (!) ... тормозит, протокол, штраф и всё такое...
В это время мимо них летит грузин 120 км/ч, а свисток хоть бы хны.
Наш в недоумении: "Как так ?! Меня остановил, а этого Шумахера нет !"
Гаишник: " Ээээ, дарагой...! Ты Правила знаишь ?"
Русский: "Ну да."
Гаишник: " Вот!!! А он нэт!"
Русский едет на машине в Тбилиси...и чуть превысил скорость; гаишник Опа (!) ... тормозит, протокол, штраф и всё такое...
В это время мимо них летит грузин 120 км/ч, а свисток хоть бы хны.
Наш в недоумении: "Как так ?! Меня остановил, а этого Шумахера нет !"
Гаишник: " Ээээ, дарагой...! Ты Правила знаишь ?"
Русский: "Ну да."
Гаишник: " Вот!!! А он нэт!"
Я видел повреждение Виллиана.
Это даже не травма, а рваная рана.
Сперцян заслужил дисквалификацию...
Игры на четыре точно.
Я видел повреждение Виллиана.
Это даже не травма, а рваная рана.
Сперцян заслужил дисквалификацию...
Игры на четыре точно.