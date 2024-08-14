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АПЛ будет разъяснять решения судей и VAR онлайн

вчера, 12:36

АПЛ объявила о создании аккаунта в социальной сети, где в режиме реального времени будет предоставляться информация с разъяснением судейских решений и VAR со всех матчей, которая будут основываться на фактических данных из VAR Hub и Premier League Match Centre.

Учётная запись доступна всем болельщикам. При необходимости будет публиковаться дополнительная информация о правилах игры и видеопросмотре от экспертов PGMOL (органа, ответственного за судейство игр в английском профессиональном футболе).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:11
А я понимаю это решение АПЛ. АнглиЦкие болельщики ни черта не кумекают в футболе, и им кровь ИЗ носу надо втолковывать с кувалдой в руках правила футбола. Зрителям у голубого экрана мало жестикуляции арбитров ( вдруг те передают привет своим жёнам или любовницам ), им необходим суфлёр, который бегущей строкой или суровым голосом будет втолковывать бедолагам, почему арбитр дал свисток в той или иной ситуации.
112910415
112910415
вчера в 16:55
до чего дошёл прогресс, однако !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:11
А почему не пойти старым, проверенным способом предоставления информации зрителям!? Бегущей строкой или в режиме чата. транслировать весь "базар" судей - и из судейской комнаты ВАР и футбольного поля?)
Чтобы каждый за свой "рынок" отвечал!)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:52
К чему такие сложности? Почему нельзя просто транслировать обсуждение из комнаты ВАР?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:24
Да ладно, неужели решились на это?! Самая дорогая Лига в мире, а судьи клоуны, из-за их ошибок страдают практически все клубы, как топ, так и те, которые борются за выживание...
Интересно было бы послушать эпизод из матча прошлого сезона Ньюкасл - Арсенал, когда судья на ВАR сказал главному, что у нех камеры, которая снимает линию у углового флага))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:34
Вспомнил крылатое " Чёрт те что, и с боку бантик".
lotsman
lotsman
вчера в 13:08
Можно на телефоне, в реальном времени, просмотреть спорный эпизод, интересно.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Не только в России проблемы с варом...
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