АПЛ будет разъяснять решения судей и VAR онлайн

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вчера, 12:36

АПЛ объявила о создании аккаунта в социальной сети, где в режиме реального времени будет предоставляться информация с разъяснением судейских решений и VAR со всех матчей, которая будут основываться на фактических данных из VAR Hub и Premier League Match Centre.

Учётная запись доступна всем болельщикам. При необходимости будет публиковаться дополнительная информация о правилах игры и видеопросмотре от экспертов PGMOL (органа, ответственного за судейство игр в английском профессиональном футболе).