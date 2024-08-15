Каманцев о нарушении Сперцяна на Роше: «Фол был, но не самый жёсткий»

Председатель судейского комитета РФС высказался по поводу нарушения полузащитника «Краснодара» на защитнике ЦСКА Виллиане Роше в матче 4-го тура РПЛ , которое привело к травме бразильца.

Плохо, что пропустили этот фол в целом. С позиции Москалёва его увидеть было во всей полноте сложно. Когда возникают последствия, всем хочется красную, вмешательства и прочего. Но этот фол мог закончиться без травмы, мог закончиться с другой травмой. К сожалению, встречаются такие вещи, мы их предсказать не можем и предотвратить тоже. Иногда случается травма. Как и в моменте с Карраскалем... Фол был, наверное, не самый жёсткий, но травма случилась и довольно серьёзная.