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Каманцев о нарушении Сперцяна на Роше: «Фол был, но не самый жёсткий»

вчера, 11:08
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался по поводу нарушения полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на защитнике ЦСКА Виллиане Роше в матче 4-го тура РПЛ, которое привело к травме бразильца.

Плохо, что пропустили этот фол в целом. С позиции Москалёва его увидеть было во всей полноте сложно. Когда возникают последствия, всем хочется красную, вмешательства и прочего. Но этот фол мог закончиться без травмы, мог закончиться с другой травмой. К сожалению, встречаются такие вещи, мы их предсказать не можем и предотвратить тоже. Иногда случается травма. Как и в моменте с Карраскалем... Фол был, наверное, не самый жёсткий, но травма случилась и довольно серьёзная.

Ранее сообщалось, что данный эпизод рассмотрит ЭСК РФС.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:18
Ну вот вам и результат. Вся охота на ведьм кончилась, компетентные люди посмотрели сначала из комнаты ВАР, а теперь подтвердили решение коллегиально. Виновен, но не на красную
978upjupepjz
978upjupepjz
вчера в 12:42
Москалев со своей позиции видит только что ему выгодно.
lotsman
lotsman
вчера в 12:34
Об этом объяснении можно так сказать - Вылил ведро воды. Ведро пустое, вода высохла.)
Вещий
Вещий
вчера в 11:49
Да уж.... хорошая трактовка эпизода от председателя... ничего не скажешь....
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:33
А судьи кто?
Фол был, но не самый жёсткий.
Эти слова сказал председатель судейского комитета РФС.
Сперцян нанёс травму сопернику, кровь появилась сразу.
Москалев что, не видел её или не понял, откуда она появилась?
Дал бы красную карточку и пусть ВАР разбирается...
r3hrm7eqy92a
r3hrm7eqy92a
вчера в 11:26
Игра прошла что теперь говорить
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:16
Нога же не оторвалась, ну и ладно подумал он
Гость
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