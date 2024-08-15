Каманцев о нарушении Сперцяна на Роше: «Фол был, но не самый жёсткий»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался по поводу нарушения полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на защитнике ЦСКА Виллиане Роше в матче 4-го тура РПЛ, которое привело к травме бразильца.
Плохо, что пропустили этот фол в целом. С позиции Москалёва его увидеть было во всей полноте сложно. Когда возникают последствия, всем хочется красную, вмешательства и прочего. Но этот фол мог закончиться без травмы, мог закончиться с другой травмой. К сожалению, встречаются такие вещи, мы их предсказать не можем и предотвратить тоже. Иногда случается травма. Как и в моменте с Карраскалем... Фол был, наверное, не самый жёсткий, но травма случилась и довольно серьёзная.
Ранее сообщалось, что данный эпизод рассмотрит ЭСК РФС.
Фол был, но не самый жёсткий.
Эти слова сказал председатель судейского комитета РФС.
Сперцян нанёс травму сопернику, кровь появилась сразу.
Москалев что, не видел её или не понял, откуда она появилась?
Дал бы красную карточку и пусть ВАР разбирается...
Фол был, но не самый жёсткий.
Эти слова сказал председатель судейского комитета РФС.
Сперцян нанёс травму сопернику, кровь появилась сразу.
Москалев что, не видел её или не понял, откуда она появилась?
Дал бы красную карточку и пусть ВАР разбирается...