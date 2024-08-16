Экс-игрок «Фейеноорда» рассказал, как Слот решает проблемы с дисциплиной

Полузащитник «Колорадо Рэпидс» , игравший под руководством главного тренера «Ливерпуля» в «Фейеноорде», рассказал о том, как специалист предпочитает решать проблемы с дисциплиной в команде.

В каждой команде есть несколько человек, которые выходят за рамки дозволенного. Это естественно, мы люди. У него [Слота] есть свои границы, но он не хотел бы делать из чего-либо слишком большую проблему, чтобы это повлияло на команду или выступления, и все начали говорить об этом в СМИ .

Он разбирается с этим внутри, чтобы это никогда не вышло наружу, и вы можете двигаться дальше и сосредоточиться на командных делах. Иногда игроки что-то делают, а тренеры выходят в СМИ и поднимают из этого шумиху, и тогда внимание не уделяется команде в игре. Я думаю, он хорошо справился, когда у нас были проблемы, чтобы сохранить это внутри. Все совершают ошибки, а потом вы с этим справляетесь.

У них [«Фейеноорда»] не было системы штрафов. Я подумал, что это странно, потому что с таким количеством британских парней здесь, в МЛС , я всегда привык к системе штрафов.

Но когда я переехал туда, у нас не было налаженной системы. Если вы перебарщивали или пропускали тренировку, то получали штраф от клуба, но не было установленной системы штрафов за глупые мелочи, что немного отличается от того, к чему я привык, потому что везде у нас было это.

Было время, когда у нас был международный перерыв, и ребята, которых не вызывали в свои национальные сборные, могли уехать на три или четыре дня. Один игрок не вернулся вовремя на тренировку в понедельник. Арне хорошо справился с этим. Игрока оштрафовали, и ему пришлось пригласить нас на командный ужин.