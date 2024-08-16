Экс-игрок «Фейеноорда» рассказал, как Слот решает проблемы с дисциплиной

Полузащитник «Колорадо Рэпидс» Коул Бассетт, игравший под руководством главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота в «Фейеноорде», рассказал о том, как специалист предпочитает решать проблемы с дисциплиной в команде.
В каждой команде есть несколько человек, которые выходят за рамки дозволенного. Это естественно, мы люди. У него [Слота] есть свои границы, но он не хотел бы делать из чего-либо слишком большую проблему, чтобы это повлияло на команду или выступления, и все начали говорить об этом в СМИ.
Он разбирается с этим внутри, чтобы это никогда не вышло наружу, и вы можете двигаться дальше и сосредоточиться на командных делах. Иногда игроки что-то делают, а тренеры выходят в СМИ и поднимают из этого шумиху, и тогда внимание не уделяется команде в игре. Я думаю, он хорошо справился, когда у нас были проблемы, чтобы сохранить это внутри. Все совершают ошибки, а потом вы с этим справляетесь.
У них [«Фейеноорда»] не было системы штрафов. Я подумал, что это странно, потому что с таким количеством британских парней здесь, в МЛС, я всегда привык к системе штрафов.
Но когда я переехал туда, у нас не было налаженной системы. Если вы перебарщивали или пропускали тренировку, то получали штраф от клуба, но не было установленной системы штрафов за глупые мелочи, что немного отличается от того, к чему я привык, потому что везде у нас было это.
Было время, когда у нас был международный перерыв, и ребята, которых не вызывали в свои национальные сборные, могли уехать на три или четыре дня. Один игрок не вернулся вовремя на тренировку в понедельник. Арне хорошо справился с этим. Игрока оштрафовали, и ему пришлось пригласить нас на командный ужин.
Я это прекрасно знаю, как и то, что alexgurzan многие годы пользуется безупречной репутацией как и пять и десять лет назад.
Я выразил лишь свое мнение, которое безусловно (и я это понимал) вызовет неоднозначную реакцию его коллег, но мои мызгания были направлены на улучшение работы сайта и сохранения численности юзеров.
Спасибо, что нашли возможность дать знать, что в курсе всех событий...
Я это прекрасно знаю, как и то, что alexgurzan многие годы пользуется безупречной репутацией как и пять и десять лет назад.
Я выразил лишь свое мнение, которое безусловно (и я это понимал) вызовет неоднозначную реакцию его коллег, но мои мызгания были направлены на улучшение работы сайта и сохранения численности юзеров.
Спасибо, что нашли возможность дать знать, что в курсе всех событий...
Не переживайте, доиграю этот месяц и уйду.
Спасибо за ответ.
Не переживайте, доиграю этот месяц и уйду.
Спасибо за ответ.
В отделе модераторов нет модераторов которые главнее остальных.
В отделе модераторов нет модераторов которые главнее остальных.
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Нам пришлось убрать с Вашего аккаунта VIP-статус ввиду многочисленных конфликтов между Вами и другими пользователями и связанных с ними нарушений правил.
К сожалению, это длится уже давно и повторяется нередко. Просьба воздержаться от конфликтов с пользователями и нарушений правил, особенно таких как провокация пользователя, уничижительные слова в адрес пользователя, оскорбление пользователя. Надеемся на Ваше понимание.