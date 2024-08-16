«Ман Сити» может лишиться 70-80 очков в случае подтверждения нарушений

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16 августа 2024, 17:26

В сентябре независимая дисциплинарная комиссия начнёт рассматривать обвинения в 115 финансовых нарушениях, выдвинутых в отношении «Манчестер Сити». Решение по делу ожидается в начале 2025 года.

По информации Goal, неназванный представитель АПЛ рассказал The Athletic, что с клуба вполне могут снять большое количество очков (в районе 70-80), что почти наверняка приведёт к вылету десятикратных чемпионов Англии в Чемпионшип.