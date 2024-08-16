«Ман Сити» может лишиться 70-80 очков в случае подтверждения нарушений

В сентябре независимая дисциплинарная комиссия начнёт рассматривать обвинения в 115 финансовых нарушениях, выдвинутых в отношении «Манчестер Сити». Решение по делу ожидается в начале 2025 года.
По информации Goal, неназванный представитель АПЛ рассказал The Athletic, что с клуба вполне могут снять большое количество очков (в районе 70-80), что почти наверняка приведёт к вылету десятикратных чемпионов Англии в Чемпионшип.
В «Сити» уже заявили о своей невиновности. Скорее всего, они в будущем будут оспаривать любые возможные санкции относительно снятия баллов в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Мое мнение - максимум, что грозит - штраф. Никто не будет вредить такому клубу. Например, недавно обвиняли Челси в финансовых махинациях в период 2012 - 2019. Отделались штрафом.
Мое мнение - максимум, что грозит - штраф. Никто не будет вредить такому клубу. Например, недавно обвиняли Челси в финансовых махинациях в период 2012 - 2019. Отделались штрафом.
Помнится когда-то Ювентус наказали за махинации. Серия А от этого выиграла? Наоборот, это отбросило лигу назад. Можно наказать условный Эвертон без последствий, но не такой клуб как МС.
Помнится когда-то Ювентус наказали за махинации. Серия А от этого выиграла? Наоборот, это отбросило лигу назад. Можно наказать условный Эвертон без последствий, но не такой клуб как МС.
Иными словами , чтоб топить такой футбольный линкор, как МС, старперы АПЛ должны тыщу раз подумать, а надо ли вабче будить лихо, когда оно тихо?!
Иными словами , чтоб топить такой футбольный линкор, как МС, старперы АПЛ должны тыщу раз подумать, а надо ли вабче будить лихо, когда оно тихо?!