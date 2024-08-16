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«Ман Сити» может лишиться 70-80 очков в случае подтверждения нарушений

16 августа 2024, 17:26

В сентябре независимая дисциплинарная комиссия начнёт рассматривать обвинения в 115 финансовых нарушениях, выдвинутых в отношении «Манчестер Сити». Решение по делу ожидается в начале 2025 года.

По информации Goal, неназванный представитель АПЛ рассказал The Athletic, что с клуба вполне могут снять большое количество очков (в районе 70-80), что почти наверняка приведёт к вылету десятикратных чемпионов Англии в Чемпионшип.

В «Сити» уже заявили о своей невиновности. Скорее всего, они в будущем будут оспаривать любые возможные санкции относительно снятия баллов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 12:12
В этом отношении итальянцы молодцы-отправили Ювентус на несколько лет в низший дивизион и привет выплывай сам за свои аферы.Ещё бы зенит на несколько лет играть куда-нибудь в Тюменскую область,ведь всё-таки Газпром,а то в питерской губернии газа,кроме болотного,ничего нет.
DXTK
DXTK
вчера в 09:51
С Эвертона запросто снимут очки, а с Ман Сити все никак не могут, да клоунада в английском футболе........ хотели бы давно бы сняли, а то ходят вокруг да около.
adekvat
adekvat ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 01:48
Нормадюльно все будет, арабы цену на нефть скинут,и им все простят.
Шишанутый
Шишанутый ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 00:23
Барселону тоже надо наказать за дело Негрейра.
ssspartak
ssspartak ответ allemz (раскрыть)
16 августа в 21:48
Не имею свойства уворачиваться и не надо тему переводить на закон. А то мы сейчас договоримся и будем рассуждать как тот чиновник из МОК, который просил дать законные основания для определения женского/мужского пола. Да, повторю, что виноваты чиновники и корпорации, а так же агенты и пиар компании которые фактически деньги из воздуха стараются делать. Как можно обвинить футболиста в том что он старается играть лучше? - Никак. Это его работа. Вам, вот лично вам на работе повысили зарплату. - Вы откажетесь написав письменный отказ о повышении? Желание клубов опередить конкурентов в покупке игроков во чтобы это не встало, и держать их на необоснованно дорогущих зарплатах - вот это и есть финансовый разврат. Не надо говорить про тяжелое детство и т.д. Раньше и играли то бесплатно. После основной работы. Это долгая дискуссия получится... Я твёрд в своем мнении
Grizly88
Grizly88
16 августа в 21:47
    R. Carlos
    R. Carlos
    16 августа в 20:53
    Серьезно ???
    TheBoLt
    TheBoLt
    16 августа в 20:45
    Огласите весь список нарушений, пожалуйста. Желательно с доказательствами, а не на косвенных догадках
    allemz
    allemz ответ ssspartak (раскрыть)
    16 августа в 20:24
    Вы зачем пытаетесь увернуться? Вы обвиняете финансовые корпорации в денежном разврате. Зачем мои слова пересказывать? Я вам ответил, что нечего на них только кивать.

    И второе, обвинения в адрес Сити ещё не доказаны, а вы уже учить их пытаетесь.

    Теперь вы внимательно перечитайте закон достаточного основания, если вас учили ему в советской школе
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    16 августа в 20:15
    Перегибаете палку. Ливерпуль за тот же период сыграл в 3-х финалах ЛЧ, когда МС в 2-х финалах ЛЧ. Тут еще вопрос кто достойно представляет АПЛ в ЛЧ.
    Но если бы сняли очки с Ливерпуля, то таких разговоров не было бы. Никто не заметит отсутствие МС, также как не заметили Ювентус в ЛЧ. Да ту же Барсу уже не помнят в ЛЧ. Никто не вспоминает тот же МЮ в ЛЧ или тот же Милан.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    16 августа в 20:06, ред.
    То тянут за уши МС в АПЛ, то теперь обвиняют.
    Сами себе противоречат.
    Вообще, если обвинять, то с таким отношением нужно подходить ко всем клубам АПЛ. При всем уважении к МЮ, но там тоже не может быть все чисто. МЮ не выходит в профит, но покупает Антони за 100 млн. Вначале этого сезона говорили что МЮ сможет потратить от 35-50 млн, а сейчас цифры другие, то есть каким-то образом деньги сами по себе появились и при этом выгодно они никого не продали. МЮ ничего не выигрывает уже несколько сезонов на топ уровне, так ещё в этом сезоне не играет в ЛЧ.
    МС в данной ситуации пытался продать Филлипса чтобы купить кого-то в ТО и при этом МС выиграл АПЛ, регулярно играет в ЛЧ.
    Да тут ясно что МС хотят выкинуть из топ-4, да и сам Пеп будет этому рад, так как будет повод уйти из клуба.
    ssspartak
    ssspartak ответ allemz (раскрыть)
    16 августа в 20:02
    Не было с моей стороны никаких обвинений футболистов в безвольности и так же про их не нормальное детство. Внимательнее перечитайте и вдумайтесь в комментарий. Тут если и безвольность, то со стороны футбольных чиновников. 115 финансовых нарушений. 115!!! О чем они думали когда нарушений накопилось уже 15? А 50 нарушений еще нормально? 100 тоже норм? если снимут столько очков будет хороший пример
    1580556558
    1580556558 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    16 августа в 19:58
    Достойно представлять АПЛ в ЛЧ? Ты серьезно? С такими бюджетом и составом один титул и то в сезон, когда всех конкурентов сильно лихорадило, ну и спасибо Лукаку, простил, а то бы и этого титула не было.
    allemz
    allemz ответ ssspartak (раскрыть)
    16 августа в 19:50, ред.
    Хватит винить других в своей безвольности. Мотивы у всех разные в силу жизненных обстоятельств, далеко не у всех футболистов было нормальное детство, чем и пользуются функционеры
    ssspartak
    ssspartak ответ Dima salev (раскрыть)
    16 августа в 19:40
    Футбольный мир и с Ман-Сити достаточно скучный. Да собственно по вине таких Ман-Сити, ПСЖ и им подобным футбольный мир погряз в денежном разврате.
    Dima salev
    Dima salev
    16 августа в 19:28
    Без Ман.сити футболный мир станет скучным , на сегодняшний день Ман.сити как Барселоны 2010 годов.
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    16 августа в 19:11
    Наказали Серию А, Ювентус отправился в Серию Б в 2006 году, а уже через год Милан выиграл ЛЧ, а через 4 года Интер. Ну это именно речь про еврокубки после наказания Ювентуса.
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    16 августа в 18:38
    Абсолютно согласен. Если и снимут очки - то где-то к концу сезона какое-нибудь комфортное количество очков, чтобы от этого не зависел результат борьбы за титул.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Шишанутый (раскрыть)
    16 августа в 18:37, ред.
    Капитан Смоллетт Ла Лиги (олигофрен Тебас) в том году решил вкатать в асфальт Барселону..., однако пошевелив единственной извилиной, пришел таки к выводу, что данная затея себе дороже.
    Валерыч
    Валерыч
    16 августа в 18:32
    Интересная новость! В случае принятия такого судебного решения в отношении МС, другие ведущие клубы АПЛ и прежде всего "Арсенал" будут иметь шанс разыграть чемпионство нового сезона между собой. В том случае, если решение это не будет принято, то всё равно это судебное разбирательство возможно будет в определённой мере давить психологически и на руководство МС и на Гвардиолу и на игроков, что также может сказаться на игре и на результатах клуба в не лучшую сторону и опять же это будет на руку "Арсеналу", "Ливерпулю" , "Астон Вилле" и др. Будем наблюдать, как будут развиваться события дальше.
    FreshMeat
    FreshMeat
    16 августа в 18:30, ред.
    список нарушений можно нагуглить, но без пары тысяч литров водки там никто ничего не поймет, потому что это такая белиберда из правил фейр-плей:
    (a) for Season 2018/19, Premier League Rules B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 and W.13;
    (b) for Season 2019/20, Premier League Rules B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 and W.13;
    вот в таком формате, что это такое? хз, типа в таком то сезоне нарушили правила фейр-плей такие-то, а конкретно? в общем это жесть
    Шишанутый
    Шишанутый
    16 августа в 18:28
    Снимайте 80 очков и пусть вылетают в чемпионшип. Надо наказать Сити по всей строгости закона!! Надеюсь на этот раз от купится у них не получится!! 😡
    Alex_67
    Alex_67
    16 августа в 18:26
    И тут в дело вмешаются огромные деньги
    Igo0rek
    Igo0rek
    16 августа в 18:20
    В очередной раз напомню, что единственной доказательной базой обвинения являются документы опубликованные журналистом, которые добыты незаконным путем. Фемида покраснела от таких доказательств.
    ABir
    ABir ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    16 августа в 18:14
    Согласен, скорее всего отделаются штрафом. Нет таких финансовых нарушений, чтобы лишать 70-80 очков. Разве, что доказанный подкуп соперников и судей.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    16 августа в 18:12, ред.
    Ну допустим ( чисто гипотетически) что какие то нарушения имели место. Однако при такой доказательной базе , по идее, должны лететь головы не только у администрации МС, но и у функционеров самой АПЛ, ибо преступная халатность (попустительство), равно как и непосредственная вовлечённость в финансовые махинации отдельных личностей со стороны надзорных ведомств/ служб стопудово также имели место быть. И если уж прижмут арабов, то вне всякого сомнения под каток попадут субъекты обоих сторон этой тяжбы.

    Иными словами , чтоб топить такой футбольный линкор, как МС, старперы АПЛ должны тыщу раз подумать, а надо ли вабче будить лихо, когда оно тихо?!
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    16 августа в 18:04
    Сегодня наказать Сити это причинить вред не только им, а всей лиге. Серьезно, кто, кроме МС, может достойно представлять Англию в ЛЧ? Будет смешно, когда клубы из самой сильной лиги мира будут вылетать из 1/8 финала ЛЧ.

    Помнится когда-то Ювентус наказали за махинации. Серия А от этого выиграла? Наоборот, это отбросило лигу назад. Можно наказать условный Эвертон без последствий, но не такой клуб как МС.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    16 августа в 17:57
    Стало интересно, в чем конкретно обвиняют МС, а то все говорят только о 115 нарушениях, но никакой конкретики, решил почитать. Так вот эксперты согласны, что у Сити есть несколько способов выиграть дело. Так что снятие очков, лишение трофеев, исключение из АПЛ и т. д. им не грозит. Если АПЛ всё же решит показать, кто тут главный, то придут к компромиссу - штраф и запрет на трансферы на 1-2 года, то есть ничего страшного для такого клуба.

    Мое мнение - максимум, что грозит - штраф. Никто не будет вредить такому клубу. Например, недавно обвиняли Челси в финансовых махинациях в период 2012 - 2019. Отделались штрафом.
    sihafazatron
    sihafazatron
    16 августа в 17:55
    А вот что прочитал сегодня: Стефан Борсон, спортивный финансовый эксперт: «Я думаю, Манчестер Сити очистит свое имя, потому что дело такого рода должно иметь неопровержимые доказательства высокого уровня, которых Премьер-Лиге не представляется возможности представить независимой комиссии».

    посмотрим чем закончится это все....но 70-80 очков как-то не верится
    sir_Alex
    sir_Alex
    16 августа в 17:48
    Буря в стакане воды.
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