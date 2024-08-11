С «Эвертона» могут снять очки на старте нового сезона

ФА может снять очки с «Эвертона» в начале сезона АПЛ 2024/25.
Клуб вышел за рамки финансового фейр-плей, превысив его на 6,5 миллиона фунтов.
Этим летом клуб не смог закрыть нарушение за счёт продаж на трансферном рынке.
ФА может снять очки с «Эвертона» в начале сезона АПЛ 2024/25.
Клуб вышел за рамки финансового фейр-плей, превысив его на 6,5 миллиона фунтов.
Этим летом клуб не смог закрыть нарушение за счёт продаж на трансферном рынке.
С Манчестер Сити очки не снимают, берут деньгами.
С Манчестер Сити очки не снимают, берут деньгами.