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С «Эвертона» могут снять очки на старте нового сезона

вчера, 16:54

ФА может снять очки с «Эвертона» в начале сезона АПЛ 2024/25.

Клуб вышел за рамки финансового фейр-плей, превысив его на 6,5 миллиона фунтов.

Этим летом клуб не смог закрыть нарушение за счёт продаж на трансферном рынке.

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Эвертон
Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:15
Да что же они прицепились к бедному Эвертону?
С Манчестер Сити очки не снимают, берут деньгами.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:09, ред.
Нарушение ФФП бан на одно или два Трансфертных Окон, зачем очки снимать
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:04
Только маленькие клубы наказывают
ku8s3zg76utw
ku8s3zg76utw
вчера в 17:00
Нельзя нарушать правила, последует наказание.
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