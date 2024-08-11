С «Эвертона» могут снять очки на старте нового сезона

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вчера, 16:54

ФА может снять очки с «Эвертона» в начале сезона АПЛ 2024/25.

Клуб вышел за рамки финансового фейр-плей, превысив его на 6,5 миллиона фунтов.

Этим летом клуб не смог закрыть нарушение за счёт продаж на трансферном рынке.