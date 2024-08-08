КДК РФС оштрафовал «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и «Спартак»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал о штрафах, выписанных по итогам матчей 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

В матче «Зенит» — «Факел» болельщики «Зенита» зажгли дымовую шашку, штраф 10 тысяч рублей. Спортивный директор Котов и тренер команды Игорь Черевченко выходили за пределы техзоны. Обоим штраф 10 тысяч рублей.

В матче «Локомотив» — «Ростов» клуб «Ростов» оштрафован за позднее начало матча на 50 тысяч рублей. Главный тренер «Локомотива» Николич оштрафован на 10 тысяч рублей за выход из техзоны. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительную лексику — штраф 20 тысяч рублей.

В матче «Спартак» — «Динамо» болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику, штраф 20 тысяч рублей. Станкович оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.