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КДК РФС оштрафовал «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и «Спартак»

вчера, 14:50

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах, выписанных по итогам матчей 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

В матче «Зенит» — «Факел» болельщики «Зенита» зажгли дымовую шашку, штраф 10 тысяч рублей. Спортивный директор Котов и тренер команды Игорь Черевченко выходили за пределы техзоны. Обоим штраф 10 тысяч рублей.

В матче «Локомотив» — «Ростов» клуб «Ростов» оштрафован за позднее начало матча на 50 тысяч рублей. Главный тренер «Локомотива» Николич оштрафован на 10 тысяч рублей за выход из техзоны. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительную лексику — штраф 20 тысяч рублей.

В матче «Спартак» — «Динамо» болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику, штраф 20 тысяч рублей. Станкович оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:18
В офисе Зенита...после известия о штрафе....в 10 тысяч....рублей
uk4gzqq79duz
uk4gzqq79duz
вчера в 17:31
Штрафы смешные, нарушения еще смешнее.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:28
Вот вам и хвалёный дураками FAN ID !!! Что ,господа депутаты , лучше стало ? Идиоты !
9vgyb9cgd3kx
9vgyb9cgd3kx
вчера в 15:27
Гребут бабло лопатой и выписывают себе премии за это.
qbskuq2r4974
qbskuq2r4974
вчера в 14:53
Штрафы пойдут на содержание никому не нужных бездельников КДК.
lotsman
lotsman
вчера в 14:52
Что то мелковато в этом туре.)
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