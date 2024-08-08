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«Ладу» оштрафовали за использование болельщиками нацистской символики

вчера, 15:30
ОргэнергостройЛоготип футбольный клуб Оргэнергострой (Димитровград)3 : 3Логотип футбольный клуб Лада-ТольяттиЛада-ТольяттиЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тольяттинскую «Ладу» по итогам матча первого раунда Пути регионов Кубка России с «Оргэнергостроем» из Димитровграда. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Болельщики «Лады» выбегали на поле, бросали предметы, кресла и бутылки, использовали пиротехнику, также использовали баннер с рунами жизни и смерти, которые запрещены. За кричалки — штраф 10 тысяч рублей, за бросание предметов — 10 тысяч рублей, за использование пиротехники — 30 тысяч рублей, за использование нацистской символики — 50 тысяч рублей".

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Все комментарии
hz6yvbc5jbdk
hz6yvbc5jbdk
вчера в 17:13
За такое команду нужно дисквалифицировать пожизненно.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13
вчера в 16:52
Ну всё, ждём "денацификацию"
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:08
Вообще-то наказание за использование нацистской символики предусмотрено Уголовным кодексом. Эту символику кто-то изготовил, пронёс на территорию стадиона при полном бездействии службы безопасности, развернул на виду у зрителей и камер наблюдения.
adekvat
adekvat
вчера в 15:58
И как эти штрафы повлияют на болельщиков, если бы их отследили и наказали то да.
drug01
drug01
вчера в 15:43
Надо строже бороться с этой болезнью
Гость
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