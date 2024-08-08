«Ладу» оштрафовали за использование болельщиками нацистской символики

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал тольяттинскую «Ладу» по итогам матча первого раунда Пути регионов Кубка России с «Оргэнергостроем» из Димитровграда. Об этом журналистам сообщил глава комитета .

Болельщики «Лады» выбегали на поле, бросали предметы, кресла и бутылки, использовали пиротехнику, также использовали баннер с рунами жизни и смерти, которые запрещены. За кричалки — штраф 10 тысяч рублей, за бросание предметов — 10 тысяч рублей, за использование пиротехники — 30 тысяч рублей, за использование нацистской символики — 50 тысяч рублей".