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Любительский «Темп» получил штраф за поведение болельщика

вчера, 15:24
ТемпЛоготип футбольный клуб Темп (Барнаул)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Барнаул)ДинамоМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал любительский клуб «Темп» из Барнаула по итогам матча первого раунда Пути регионов Кубка России с барнаульским «Динамо» (2:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Болельщик «Темпа» выбежал на поле, успел в агрессивной манере выразить претензии и угрозы судьям, через 10 минут его схватил сотрудник ЧОП. Оказалось, что болельщик несовершеннолетний, ему 16 лет. Мы поручили клубу связаться с полицией, чтобы были привлечены родители или опекуны. Учли, что это клуб любительской лиги. Мы оштрафовали «Темп» на 15 тысяч рублей за необеспечение безопасности и выбегание болельщика.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:08
10 минут....
Надо понимать недоросль был корешем ЧОПовцам или как понимать такой длительный разгул беспредельщика по зелёной поляне!
Следующий раз пусть выпускают, на разговор с судьями, голую деваху (давненько не видали такого мультика)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:34
Не удивлюсь, если ЧОП с таким лихим сотрудником носит к примеру гордое название "Метеор" или на крайняк "Гепард"...)
Гость
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