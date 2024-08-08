Любительский «Темп» получил штраф за поведение болельщика

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал любительский клуб «Темп» из Барнаула по итогам матча первого раунда Пути регионов Кубка России с барнаульским «Динамо» (2:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета .

Болельщик «Темпа» выбежал на поле, успел в агрессивной манере выразить претензии и угрозы судьям, через 10 минут его схватил сотрудник ЧОП . Оказалось, что болельщик несовершеннолетний, ему 16 лет. Мы поручили клубу связаться с полицией, чтобы были привлечены родители или опекуны. Учли, что это клуб любительской лиги. Мы оштрафовали «Темп» на 15 тысяч рублей за необеспечение безопасности и выбегание болельщика.