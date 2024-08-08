Любительский «Темп» получил штраф за поведение болельщика

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал любительский клуб «Темп» из Барнаула по итогам матча первого раунда Пути регионов Кубка России с барнаульским «Динамо» (2:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Болельщик «Темпа» выбежал на поле, успел в агрессивной манере выразить претензии и угрозы судьям, через 10 минут его схватил сотрудник ЧОП. Оказалось, что болельщик несовершеннолетний, ему 16 лет. Мы поручили клубу связаться с полицией, чтобы были привлечены родители или опекуны. Учли, что это клуб любительской лиги. Мы оштрафовали «Темп» на 15 тысяч рублей за необеспечение безопасности и выбегание болельщика.
Надо понимать недоросль был корешем ЧОПовцам или как понимать такой длительный разгул беспредельщика по зелёной поляне!
Следующий раз пусть выпускают, на разговор с судьями, голую деваху (давненько не видали такого мультика)
Надо понимать недоросль был корешем ЧОПовцам или как понимать такой длительный разгул беспредельщика по зелёной поляне!
Следующий раз пусть выпускают, на разговор с судьями, голую деваху (давненько не видали такого мультика)