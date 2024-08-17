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«Крылья Советов» сомневаются в трансфере Дзюбы

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Squirrel96
Squirrel96 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 19:06
Спасибо, поправили.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:50
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:25
Добрейший вечерок!
Насчёт отсутствия папы Карло на полено - это верное замечание. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:16
Моё Почтение!!!
Папы Карло на него нет. А Осинькину- некогда с ним возиться.)))
Capral
Capral
вчера в 18:12, ред.
Анатолий Кандауров.
С возрастом в порядке, но, если Осинькин решит использовать Сергеева как раньше- "блуждающим форвардом", то сил у Сергеева может не хватить, все-таки, почти 30 лет... А этa позиция, всем известна, на ней надо много двигаться. Как бы я не критиковал Осинькина за его футбольную частую авантюру, но надо признать, что сделать из малоподвижного и не самого техничного Сергеева "блуждающего форварда"- надо быть незаурядным тренером, коим, безусловно Осинькин и является!!! Буду рад, увидеть Сергеева, снова в Самаре и снова- на своей привычной позиции. Одно обидно- потеряно несколько лет в Зените, у не самого продвинутого тренера. Если Сергеев, шел, исключительно за чемпионством, то он его получил, но как игрок, в Зените- он явно деквалифицировался. Оно и понятно, Осинькин смог найти парню позицию, вопреки, всем футбольным законам, а вот, гениальный Cемак- не нашел...
mat73
mat73
вчера в 18:09
Что-то заголовок не по-русски написан.
memphis
memphis ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:00
Не факт, да и звезду мальчик поймал давно, ещё в кс
25процентный клоун
25процентный клоун ответ memphis (раскрыть)
вчера в 17:46
ЗП будет платить Спартак
memphis
memphis ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:38
Чтобы не разлучиться играть в футбол
memphis
memphis ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:37
Он и так был наш, теперь нафиг с такой зп
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:37
Capral
А что не так с возрастом у Сергеева ? Парню только исполнилось 29. Самое то, еще года 3 поиграть на уровне.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:37
Ну, если для сохранения атмосферы в коллективе, то я бы взял Сергеева.
А для смуты, "шуток-веселья" в раздевалке - Полено.
Только оно очень дорогое.
Практически золотое.
shlomo
shlomo
вчера в 17:28
Дзюба Самаре не нужен от слова "совсем"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:12
Ско́рей Дзюбу чем Сергеева...
У Сергеева хоть какое игровое время есть у Чемпиона.....у Дзюбы же только несколько минут ...и то на гольфкаре....между таймами....

Дзюба он такой...он в 40 лет будет забивать больше Смоловых-Заболотных.....
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:59
А куда ему деваться если хочет играть.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:49
Дзюба хоть кому-то нужен?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:46, ред.
Редактор, в заголовке вы забыли предлог перед словом "трансфере"
Capral
Capral
вчера в 16:41
Однозначно- Сергеев и только он. Сергеев обретет вторую молодость у Осинькина, вернется в родные пенаты. Но главное, то, что вполне допускаю- Сергеев снова станет в Самаре "блуждающим форвардом", именно тем, кем он и играл в Самаре, до перехода в Зенит. Осинькин, конечно известный футбольный авантюрист, но находить место игрокам на поле- он умел всегда. Единственное, что может помешать Сергееву заиграть на своей позиции- это возраст, а "блуждающий форвард", коим, он был в КС- это не позиционный игрок, тут надо двигаться, перемещаться... Но Дзюбу, я никаким боком в Самаре не вижу. По всем критериям не подходит, и пора бы уже заканчивать эту комедию.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:20
А Сергеев что собрался в Крылышки ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:16
Возьмите Соболева, не прогадаете
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:07
Его надо брать без камеры только и на сухпай! Чтобы голодный был! Мож тогда вспомнит как играть! Хотя....
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:05, ред.
Прочь сомнения - берите Актёра!)))
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