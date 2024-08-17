«Крылья Советов» сомневаются в трансфере Дзюбы

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Крылья Советов» сомневаются в трансфере нападающего Артёма Дзюбы.
Самарцы склоняются к варианту с форвардом «Зенита» Иваном Сергеевым.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Крылья Советов» сомневаются в трансфере нападающего Артёма Дзюбы.
Самарцы склоняются к варианту с форвардом «Зенита» Иваном Сергеевым.
С возрастом в порядке, но, если Осинькин решит использовать Сергеева как раньше- "блуждающим форвардом", то сил у Сергеева может не хватить, все-таки, почти 30 лет... А этa позиция, всем известна, на ней надо много двигаться. Как бы я не критиковал Осинькина за его футбольную частую авантюру, но надо признать, что сделать из малоподвижного и не самого техничного Сергеева "блуждающего форварда"- надо быть незаурядным тренером, коим, безусловно Осинькин и является!!! Буду рад, увидеть Сергеева, снова в Самаре и снова- на своей привычной позиции. Одно обидно- потеряно несколько лет в Зените, у не самого продвинутого тренера. Если Сергеев, шел, исключительно за чемпионством, то он его получил, но как игрок, в Зените- он явно деквалифицировался. Оно и понятно, Осинькин смог найти парню позицию, вопреки, всем футбольным законам, а вот, гениальный Cемак- не нашел...
С возрастом в порядке, но, если Осинькин решит использовать Сергеева как раньше- "блуждающим форвардом", то сил у Сергеева может не хватить, все-таки, почти 30 лет... А этa позиция, всем известна, на ней надо много двигаться. Как бы я не критиковал Осинькина за его футбольную частую авантюру, но надо признать, что сделать из малоподвижного и не самого техничного Сергеева "блуждающего форварда"- надо быть незаурядным тренером, коим, безусловно Осинькин и является!!! Буду рад, увидеть Сергеева, снова в Самаре и снова- на своей привычной позиции. Одно обидно- потеряно несколько лет в Зените, у не самого продвинутого тренера. Если Сергеев, шел, исключительно за чемпионством, то он его получил, но как игрок, в Зените- он явно деквалифицировался. Оно и понятно, Осинькин смог найти парню позицию, вопреки, всем футбольным законам, а вот, гениальный Cемак- не нашел...