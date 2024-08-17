Агент Маухуба рассказал, когда футболист присоединится к «Динамо»

Агент нападающего рассказал, когда игрок приедет в расположение «Динамо»:

Маухуб приедет в конце августа? Мы надеемся, что он приедет раньше, и делаем все возможное, чтобы так и было, но марокканские законы говорят об обратном. Однако, мы постараемся, чтобы он приехал как можно скорее. Сам игрок очень хочет наконец оказаться в клубе, который он выбрал от чистого сердца. И хочет, чтобы болельщики в России поддержали его.