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Агент Маухуба рассказал, когда футболист присоединится к «Динамо»

вчера, 13:19

Агент нападающего Эль Менди Маухуба рассказал, когда игрок приедет в расположение «Динамо»:

Маухуб приедет в конце августа? Мы надеемся, что он приедет раньше, и делаем все возможное, чтобы так и было, но марокканские законы говорят об обратном. Однако, мы постараемся, чтобы он приехал как можно скорее. Сам игрок очень хочет наконец оказаться в клубе, который он выбрал от чистого сердца. И хочет, чтобы болельщики в России поддержали его.

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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:30
Они повсюду-и у них,и у нас,и в ФИФА,и в УЕФА,и в ООН,и в ОМОН.Но у нас им нет числа(особенно берущих на лапу).
Capral
Capral
вчера в 13:37
Ну всё- началось признание в любви, клубу, о котором, он- ни сном, ни духом. Это, мы уже проходили...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:26
Никогда не слышал о нём...
Надеюсь, что Динамо не кота в мешке берёт?
Кстати, а какое из Динам его решило взять.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:25
Значит и в Марокко своих бюрократов хватает...)
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