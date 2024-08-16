«Локомотив» не смог договориться о покупке капитана «Стяуа»

«Локомотив» вышел из переговоров по покупке полузащитника «Стяуа» и сборной Румынии Дариуша Олару. «Красно-зелёные» посчитали требования румынской стороны завышенными.
Олару выступает за «Стяуа» с января 2020 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сыграл 9 матчей в чемпионате Румынии и квалификации Лиги чемпионов, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает румына в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что после переговоров «Локомотив» был готов заплатить за Олару 5,25 миллиона евро. Клуб предлагал зарплату в размере 800 тысяч евро в год. Однако «Стяуа» не хотела отпускать футболиста и заявила о готовности поднять его оклад до 700 тысяч евро в год. Также переход в РПЛ осложнялся геополитической обстановкой.