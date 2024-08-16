«Локомотив» не смог договориться о покупке капитана «Стяуа»

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16 августа 2024, 16:23

«Локомотив» вышел из переговоров по покупке полузащитника «Стяуа» и сборной Румынии . «Красно-зелёные» посчитали требования румынской стороны завышенными.

Олару выступает за «Стяуа» с января 2020 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сыграл 9 матчей в чемпионате Румынии и квалификации Лиги чемпионов, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает румына в 7 миллионов евро.