Педро Роша хочет вернуться в «Спартак»

Бернар Хэмилтон, агент экс-полузащитника «Спартака» Педро Роши, заявил, что его клиент хочет вернуться в московский клуб.
Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать]. Были ли переговоры? Они больше не обращались.
Бернар Хэмилтон, агент экс-полузащитника «Спартака» Педро Роши, заявил, что его клиент хочет вернуться в московский клуб.
Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать]. Были ли переговоры? Они больше не обращались.
Я поржал!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍
Я поржал!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍