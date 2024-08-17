Педро Роша хочет вернуться в «Спартак»

Бернар Хэмилтон, агент экс-полузащитника «Спартака» , заявил, что его клиент хочет вернуться в московский клуб.

Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать]. Были ли переговоры? Они больше не обращались.