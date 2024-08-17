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Педро Роша хочет вернуться в «Спартак»

вчера, 12:54

Бернар Хэмилтон, агент экс-полузащитника «Спартака» Педро Роши, заявил, что его клиент хочет вернуться в московский клуб.

Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать]. Были ли переговоры? Они больше не обращались.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:21
Этот цирк никогда не закончится!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:11
Игрок хочет вернутся , клуб не хочет его возвращать - и что тут можно ещё добавить?)
Capral
Capral
вчера в 17:30
Сп62.
Я поржал!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍
Сп62
Сп62
вчера в 17:03
Спартак сейчас всех берёт. Одно слово Дена и он в команде.
lotsman
lotsman
вчера в 16:16
Сейчас он хочет вернуться в Спартак, который он кинул в августе 2022, воспользовавшись правилом ФИФА. Спартак потерял на нём не мало денег, а теперь он хочет, чтобы Спартак забыл всё и заключил с ним контракт?!! Однако.)
h2v5679sc7ew
h2v5679sc7ew
вчера в 16:02
Самый запоминающийся игрок спартака начала XXI века.
True Story
True Story
вчера в 15:10
Возвращение легенды, несомненно, взбодрило бы Спартак!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:32
Голодно в Южной Америке...
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 13:23
Зато бороться за чемпионство в Бразилии
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:11
Не могу себе представить, чтобы Педро Роша вернулся в Спартак. И пусть агент выпрыгивает из штанов, но нечего ему в России делать. Не думаю, что он подойдёт какому-нибудь клубу РПЛ. Уходя уходи...
Regista_321
Regista_321
вчера в 13:02
Позорнейшее трансферное окно в истории Спартака. Клубу предстояло играть в ЛЧ. Спартак стал чемпионом России. А подписать вообще никого не могли. Ещё и усилились этим бездарем, который далёк от проф футбола.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57
Когда некуда пристроить игрока, и начинают вспоминать бывших))
Regista_321
Regista_321
вчера в 12:57
Не дай Бог. Как же тогда развели представителей Спартака. Луан отказался от перехода, в итоге быстро из фавел притащили этого парня и выдали за проф игрока.
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