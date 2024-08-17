«Зенит» не получал предложений по Кассьерре

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вчера, 13:45

«Зениту» не приходило ни одного официального предложения по нападающему .

В Санкт-Петербурге рассчитывают на колумбийского футболиста.

В клубе рассматривают возможность подписания ещё одного игрока в атаку до закрытия летнего трансферного окна.