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«Зенит» не получал предложений по Кассьерре

вчера, 13:45

«Зениту» не приходило ни одного официального предложения по нападающему Матео Кассьерре.

В Санкт-Петербурге рассчитывают на колумбийского футболиста.

В клубе рассматривают возможность подписания ещё одного игрока в атаку до закрытия летнего трансферного окна.

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Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 12:40
У Кассьерры контракт до 2027, у Богдановича до конца 29/30. Футболист и тренер нашли друг друга. Один бомбардир и рекодсмен забивший 5голов в одном матче в рпл. Другой стал самым тутилованным тренером России выиграв 13 из 30 трофеев, опередив при этом Юрия Сёмина. Сергей Богданович гениальный тренер заслуживщий уважение своим трудом. А те кто не уважает чужой труд - нереализованные и глубоко ущербные люди. И, по сути, не уважают сами себя.
Regista_321
Regista_321
вчера в 16:47
Ну, Тюкавину до Касьеры никогда недорасти. 6 см роста ему уже не добрать. В остальном форварды одного уровня.
Capral
Capral ответ bdubrrunf3y3 (раскрыть)
вчера в 16:31
Тюкавинского типа- он никогда не был- это совершенно другого плана игрок, до которого, Тюкавину- расти и расти... Но, за время проведенное в Зените, Кассьерра, явно сдал и поэтому логично было бы понизить на него цену. И вообще, что значит цена на футболиста? Это условность. Она может меняться в зависимости от разных обстоятельств. А назначить цену- еще не значит продать...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:25
Я смотрю тут Семак стоимость игроков поднимает, а я то думал, как Глушенков с лету так забил под перекладину Ростову, а это Семак ногу его поднял
bdubrrunf3y3
bdubrrunf3y3
вчера в 16:03
Да кому нужен Кассьерра, игрок тюкавинского типа, только ногу подставлять.
x927xqd8a7rq
x927xqd8a7rq
вчера в 15:59
Кассьерра предан Зениту навеки.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:48
Я думаю, Семак тут ни при чём, цену регулирует агент игрока. А если говорить, непосредственно об игре Кассьерры, то здесь в работе Семака больше минусов, чем плюсов, если вспомнить- как он начинал и какой он сейчас...

Еще раз хочу сказать, что ничего плохого к Вашему клубу не имею, а в 2011-м, осудил- действия и оскорбления, как болельщиков Динамо, так и Зенита.

Желаю Здравствовать!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:34, ред.
Семак тут ни при чем...
Он своё дело сделал....поднял стоимость игрока в 2,5 раза...с 4 млн до 11-ти млн...евро...
Дальше пусть решает "начальник трансферного цеха"...нужно его продавать...или нет...
В РПЛ вообще мало забивают...и если у кого то "попёрло"...то думаю пусть продолжает....
И посему....отсутствие официальных предложений по игроку скорей положительная весть чем отрицательная...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:14
Ну не приходило и не приходило.... пусть играет так чтобы им интересовались...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:49
Да бросьте Вы, я Вас умоляю. Только не говорите про 5:0 в Грозном и лучшего бомбардира по блату.))) Вы же далеко неглупый человек, не можете не видеть, как ошибается Семак, а ваша игра с банкирами- это ПОЗОРИЩЕ!!!!!!! Не думаю, что так скоро, Кассьеррой, кто-то заинтересуется... А, антизенитовской пропоганды- никакой нет. Я неоднократно Вам говорил, что не питаю к Вашему клубу- ни любви, ни ненависти, другое дело, что я Семака не считаю продвинутым тренером, но на это- я имею право.)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:25
Соболев? Так они абсолютно разные. А кто еще?
Capral
Capral
вчера в 14:24
Сколько можно- об одном и том же. Ну ясно же, что парень у Семака деградировал. Что еще надо, чтобы оставить его в покое. Вспомнить, каким он пришел и каким стал, у гениального тренера, от которого, сами питерские болельщики мечтают избавиться, только вслух не говорят...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:23
В уходе Кассьерры заинтересован только один человек...
lotsman
lotsman
вчера в 14:11
Уже было официальное заявление от клуба, что вопрос по Кассъерре закрыт. Кассъерра играет в Зените до конца сезона и переход его в другой клуб не рассматривается. Но журналисты не унимаются и настойчиво пишут то о Соболеве, то о Дзюбе, то о Кассъерре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:08
Ничего страшного, он приносит пользу команде...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:50
Распускаются слухи...
Это часть работы и агента, и клуба.
И об игроке, и о клубе должны постоянно говорить.
Иначе будут просто серые будни.
drug01
drug01
вчера в 13:48
Значит этот вопрос надо закрыть!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:47
Значит кто то утку пустил.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:47
От Кассеры прячут письма))
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