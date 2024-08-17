«Зенит» не получал предложений по Кассьерре

«Зениту» не приходило ни одного официального предложения по нападающему Матео Кассьерре.
В Санкт-Петербурге рассчитывают на колумбийского футболиста.
В клубе рассматривают возможность подписания ещё одного игрока в атаку до закрытия летнего трансферного окна.
Он своё дело сделал....поднял стоимость игрока в 2,5 раза...с 4 млн до 11-ти млн...евро...
Дальше пусть решает "начальник трансферного цеха"...нужно его продавать...или нет...
В РПЛ вообще мало забивают...и если у кого то "попёрло"...то думаю пусть продолжает....
И посему....отсутствие официальных предложений по игроку скорей положительная весть чем отрицательная...
Он своё дело сделал....поднял стоимость игрока в 2,5 раза...с 4 млн до 11-ти млн...евро...
Дальше пусть решает "начальник трансферного цеха"...нужно его продавать...или нет...
В РПЛ вообще мало забивают...и если у кого то "попёрло"...то думаю пусть продолжает....
И посему....отсутствие официальных предложений по игроку скорей положительная весть чем отрицательная...