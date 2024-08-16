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В «Крыльях Советах» отреагировали на слухи о скором подписании Дзюбы

16 августа 2024, 15:45

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев опроверг информацию о том, что самарцы могут подписать нападающего Артёма Дзюбу.

Откуда же вся эта информация берётся? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артёма Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 12:43
Да нужен он им, как собаке пятая нога!
Варвар7
Варвар7
16 августа в 19:39
"Откуда же вся эта информация берётся?" - Возможно это "кусок" сценария с участием Дзюбы случайно "слитый" в интернет...)))
5uh8ngsn2ed9
5uh8ngsn2ed9
16 августа в 18:21
В Самаре тоже не хотят брать пешего футболиста.
lotsman
lotsman
16 августа в 17:12
Откуда слухи? А это вы у "Инсайды от Карпа" спросите, откуда у них такая информация. То по Соболеву у них куча информации, теперь по Дзюбе.)
Alex_67
Alex_67
16 августа в 16:24
Дзюба, ты официально Крыльям не нужен...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 августа в 16:21
Ну не совсем не рассматривали, просто ценник не по зубам...
Валерыч
Валерыч
16 августа в 16:06
Сразу понятно было что это полная чушь. Осинькин - умный тренер, ему не нужны игроки, ходящие пешком по полю. Да, и вообще Игорь Витальевич предпочитает работать с молодёжью, умеет раскрывать сильные стороны молодых игроков.
Он кстати уже тоже опроверг эти слухи насчёт Дзюбы, сказав что он ничего не слышал об этом.
dts9sycjnp9x
dts9sycjnp9x
16 августа в 15:55
Артёма никто не хочет брать, почему????
Capral
Capral
16 августа в 15:50
Я еще вчера написал, что это- ВЗДОР и БРЕД!!! Осинькин конечно допускает определенные ошибки в игре, но идиотом- он никогда не был!!!
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