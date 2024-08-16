В «Крыльях Советах» отреагировали на слухи о скором подписании Дзюбы

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев опроверг информацию о том, что самарцы могут подписать нападающего .

Откуда же вся эта информация берётся? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артёма Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка.