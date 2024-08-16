В «Крыльях Советах» отреагировали на слухи о скором подписании Дзюбы

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев опроверг информацию о том, что самарцы могут подписать нападающего Артёма Дзюбу.
Откуда же вся эта информация берётся? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артёма Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка.
Он кстати уже тоже опроверг эти слухи насчёт Дзюбы, сказав что он ничего не слышал об этом.
Он кстати уже тоже опроверг эти слухи насчёт Дзюбы, сказав что он ничего не слышал об этом.