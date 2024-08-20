В «Локомотиве» сообщили, что хотят подписать Зиньковского

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что «железнодорожники» хотят подписать полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.
Мы бы хотели видеть Антона Зиньковского в составе «Локомотива». Но сегодня это невозможно. Клуб хотел бы видеть большое количество ведущих российских игроков в составе «Локомотива». Думаю, они бы вписались в нашу систему подготовки. Это часть нашей стратегии, о которой мы говорили с 2022 года. Хотели бы, чтобы лучшие российские футболисты раскрывались в системе «Локомотива». На сегодняшний день Зиньковский не наш игрок, и никаких переговоров в соответствии с регламентом мы не ведем.
Меня так радуют все эти упрощённые до наивности истории про то что "Это не клубы продают за установленные ими же цены игроков....а плохой Зенит силой отбирает их у хороших клубов"...
Меня так радуют все эти упрощённые до наивности истории про то что "Это не клубы продают за установленные ими же цены игроков....а плохой Зенит силой отбирает их у хороших клубов"...