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В «Локомотиве» сообщили, что хотят подписать Зиньковского

вчера, 18:31

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что «железнодорожники» хотят подписать полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Мы бы хотели видеть Антона Зиньковского в составе «Локомотива». Но сегодня это невозможно. Клуб хотел бы видеть большое количество ведущих российских игроков в составе «Локомотива». Думаю, они бы вписались в нашу систему подготовки. Это часть нашей стратегии, о которой мы говорили с 2022 года. Хотели бы, чтобы лучшие российские футболисты раскрывались в системе «Локомотива». На сегодняшний день Зиньковский не наш игрок, и никаких переговоров в соответствии с регламентом мы не ведем.

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Все комментарии
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:42
О чём вообще говорить, время показало, что зенитушка оказался не прав с зарплатой Бакаеву.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 23:00
Из вашего доброго спича следует что Зенит прямо таки благотворительная организация....с вывешенным баннером : " Приходите все зарплатой обиженные, мы гарантируем вам богатство, вне зависимости от мастерства"....))

Меня так радуют все эти упрощённые до наивности истории про то что "Это не клубы продают за установленные ими же цены игроков....а плохой Зенит силой отбирает их у хороших клубов"...
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:39
А потому что кто-то привык всех забрасывать деньгами. ЛОКО не в состоянии предложить зарплату лучше. Естественно к вам такие игроки побегут. Напомнить про Бакаева, зарплату которого потянул лишь зенитушка. Ни один другой клуб такой посредственности платить этих денег не будет.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:36
Зиньковскому 28, он уже готовый игрок, а не талантливая молодёжь.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
Кто-то берёт Глушенкова и доводит его до ума, что зенитушка тут же забирает лучшего игрока себе. А кто-то берёт Коваленко и губит ему год карьеры. И Мостового того же не в состоянии до ума довести.
Сп62
Сп62
вчера в 21:45
Лично мне импонирует тенденция трансферов Локо на российских игроков. Сейчас железнодорожники самая перспективная команда с минимум легионеров. Просто молодцы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:16
Похороны логики...
Люди избавившиеся от Глушенкова...и желающие видеть Зиньковского говорят "Мы хотим видеть в Локо лучших отечественных игроков"
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:37
- Странно... Никто не пишет, что Локо скупает талантливую российскую молодёжь... А если бы эта новость была про Зенит... О... И трёх страниц бы не хватило для комментов. Как же так? Чем Локо хуже? Им же тоже нужна популярность...
tr4q8gqtzxs2
tr4q8gqtzxs2
вчера в 20:01
Зиньковский хочет в Зенит, скоро пойдет с Соболевым слоняться по тарасовке.
u6t6xvua3hsb
u6t6xvua3hsb
вчера в 19:52
Зиньковский в спартаке не тянет, зачем он Локомотиву.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:22
Что-то я сомневаюсь, что Зиньковскому стоит менять Спартак на Локо. Даже когда совет директоров Локомотива открещивается, я не уверен, что не проводятся тайные переговоры. Зачастую, до подписания сделки клубам нельзя раскрывать детали, поэтому я бы предположил, что клубы пока что не сошлись в цене, не говоря уже о разрешении контактировать Локо с игроком на предмет контракта. Оба клуба борются за медали и Спартак я бы назвал в этой борьбе более привлекательным, более ярким, да и вообще из этих двух клубов КБ явно фавориты
6mv5ry34jpf8
6mv5ry34jpf8
вчера в 19:17
Ему и в Спартаке не плохо
Гость
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