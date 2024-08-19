Личка оценил вероятность перехода Джикии в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» сообщил, что на данный момент клуб не планирует подписывать бывшего защитника «Спартака» .

Был ли нам интересен Георгий Джикия? Сейчас нет. У меня есть Роби (Фернандес), Милан (Майсторович), Нико (Маричаль) и Фаби (Бальбуэна). Четыре центральных защитника сейчас. И не надо забывать еще о Лепском. Джикия — хороший игрок, очень хорошая левая нога. Он всегда был лидером, капитаном. Но последние полгода не играл, не знаю, каково сейчас его физическое состояние.