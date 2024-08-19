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Личка оценил вероятность перехода Джикии в «Динамо»

вчера, 20:58

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что на данный момент клуб не планирует подписывать бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Был ли нам интересен Георгий Джикия? Сейчас нет. У меня есть Роби (Фернандес), Милан (Майсторович), Нико (Маричаль) и Фаби (Бальбуэна). Четыре центральных защитника сейчас. И не надо забывать еще о Лепском. Джикия — хороший игрок, очень хорошая левая нога. Он всегда был лидером, капитаном. Но последние полгода не играл, не знаю, каково сейчас его физическое состояние.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:17
а вот я считаю и уверен, что ЖОРУ приглашают в ДИНАМО!...и на 99,9% -он там и окажется!))))
m67yyfb7d8ur
m67yyfb7d8ur
сегодня в 04:39
Похоже придется ему умерить свои зарплатные аппетиты.
adekvat
adekvat
сегодня в 03:57
Джикия все, звбыиь пора.
mq9zb32ra2bk
mq9zb32ra2bk
сегодня в 03:25
Джикия себе цену хорошую набил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:26
От спартаковцев все бегают, как от чумных...
Capral
Capral
вчера в 22:11, ред.
Личка не знает, что делать со Скопинцевым, когда итак всё ясно, а тут еще Джикия. А про Фернандеса и Маричаля- это лукавство, потому что оба- ни к селу, ни к городу. Но, если Фернандес, еще как-то прогрессирует, с большой натяжкой, то Маричаль- просто стремительно деградирует... А если вспомнить, его безумный прострел вдоль своих ворот, весной в Краснодаре, в 1-м тайме, то и вовсе, появляется вопросы в его адекватности... Поэтому, Личка, как обычно неискринен и уходит от ответа. Но Джикия, как ЦЗ- конечно не подходит Динамо, потому что в команде, чисто математически- уже перебор с ЦЗ, тем более, Джикия часто ошибался на той позиции в последних играх за Спартак. Фактически, у Динамо- проходная ЦЗ. Пожалуй, с очень большой натяжкой, Майсторович может стать основным центром, но пока и это под вопросом, поскольку опыта у него мало, и под вопросом- его возможная травматичнось...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:59
Почему никто? Махачкала его желает видеть. но он слишком много запросил. Сразу вспоминается сказка " О рыбаке и рыбке" Как бы ему не остаться у разбитого корыта. Самомнение зашкаливает.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:46
Джикия выжидает место и оно рано или поздно будет
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:41
Похоже Жора не найдёт достойного варианта! Придется иттить в медиалигу)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:33
Джикия думал, что за ним очередь выстроится. А вот и нет. Все говорят о его игровых и лидерских качествах, но никто не хочет проверить их на своей команде. Видимо переоценён был его талант. Посмотрим, что будет дальше....
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:28
Жоре остаётся только Химик Дзержинск...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:27
Джикия отработанный материал
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