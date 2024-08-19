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Фаринья: «Хотел бы я когда-нибудь оказаться в „Зените“? Почему бы и нет?»

вчера, 17:38

Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья ответил на вопрос о желании перейти в «Зенит». Ранее футболист забил гол в ворота петербуржцев в матче РПЛ (1:1).

Мне всё равно против кого играть? Это всё опыт игры с элитными игроками. «Зенит» — практически лучшая команда в лиге, но в конце концов у них 11 футболистов, а они все обычные люди. Ты должен быть личностью, чтобы играть. Вот и всё.

Хотел бы когда-нибудь оказаться в «Зените»? Если будет такая возможность, то почему нет? Дай бог, так случится. Все понимают, что «Зенит» — сильная команда и большой клуб. Все мечтают там оказаться.

Но пока я выкладываюсь максимально и делаю все возможное, чтобы помогать «Химкам».

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Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 05:00
Все хотят в Зенит. Это как с Хетафе в стан Сливочных.
px6r9czt9jw8
px6r9czt9jw8
вчера в 18:54
Спроси у любого игрока РПЛ, хочет ли он в Зенит, и все ответят да.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:05
Просто журналюги надеются, что кто-то выберет футбол, а не бабло.
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:55
Где-то сейчас напрягся один Алип
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:49
Да даже Фаринья слышал о "традиции" , о которой Вы пошутили вчера...)))
Futurista
Futurista
вчера в 17:42
Как же все это предсказуемо...даже смешно)...
lotsman
lotsman
вчера в 17:42
Хороший ответ на глупый вопрос.
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