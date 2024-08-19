Фаринья: «Хотел бы я когда-нибудь оказаться в „Зените“? Почему бы и нет?»

Защитник «Химок» ответил на вопрос о желании перейти в «Зенит». Ранее футболист забил гол в ворота петербуржцев в матче РПЛ (1:1).

Мне всё равно против кого играть? Это всё опыт игры с элитными игроками. «Зенит» — практически лучшая команда в лиге, но в конце концов у них 11 футболистов, а они все обычные люди. Ты должен быть личностью, чтобы играть. Вот и всё.

Хотел бы когда-нибудь оказаться в «Зените»? Если будет такая возможность, то почему нет? Дай бог, так случится. Все понимают, что «Зенит» — сильная команда и большой клуб. Все мечтают там оказаться.

Но пока я выкладываюсь максимально и делаю все возможное, чтобы помогать «Химкам».