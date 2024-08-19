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Изидор: «Цель уехать в Европу есть»

вчера, 17:58

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор дал комментарий на тему своего будущего.

Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь [в РПЛ] всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно ещё не закрыто.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:23
А долго его будут кормить в Питере? Ну год, полтора. А дальше других возьмут. Другое дело, чтобы уехать в Европу, надо проявить себя в Питере.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:06
Его в Питере что ли не кормят???
Для чего в Европе есть??

Наша кухня не хуже.
shlomo
shlomo
вчера в 18:10
Скажите ему, что Россия это тоже Европа....:)))

Ну а так что, странно конечно.... на месте обычного человека сидел бы на офигенной зарплате в Зените, и ни в чем не нуждался. Его если щас и возьмут, то какой-нибудь бельгийский клуб по типу Вестерлоо на зарплату х5 меньше. Зачем ему сейчас уходить? Досиди на лавке контракт с Зенитом, получишь тонну денег. Потом тот же Вестерлоо тебя так же легко возьмёт. Я этого не понимаю, почему он так хочет сбежать, имея золотой контракт на кучу денег? Ни один клуб ему столько не даст....
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:04
Цель - срубить бабок в России и уехать...
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:58
Со скамейки Зенита проще уехать в Акрон
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