Изидор: «Цель уехать в Европу есть»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор дал комментарий на тему своего будущего.
Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь [в РПЛ] всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно ещё не закрыто.
Ну а так что, странно конечно.... на месте обычного человека сидел бы на офигенной зарплате в Зените, и ни в чем не нуждался. Его если щас и возьмут, то какой-нибудь бельгийский клуб по типу Вестерлоо на зарплату х5 меньше. Зачем ему сейчас уходить? Досиди на лавке контракт с Зенитом, получишь тонну денег. Потом тот же Вестерлоо тебя так же легко возьмёт. Я этого не понимаю, почему он так хочет сбежать, имея золотой контракт на кучу денег? Ни один клуб ему столько не даст....
Ну а так что, странно конечно.... на месте обычного человека сидел бы на офигенной зарплате в Зените, и ни в чем не нуждался. Его если щас и возьмут, то какой-нибудь бельгийский клуб по типу Вестерлоо на зарплату х5 меньше. Зачем ему сейчас уходить? Досиди на лавке контракт с Зенитом, получишь тонну денег. Потом тот же Вестерлоо тебя так же легко возьмёт. Я этого не понимаю, почему он так хочет сбежать, имея золотой контракт на кучу денег? Ни один клуб ему столько не даст....