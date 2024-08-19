Изидор: «Цель уехать в Европу есть»

Нападающий «Зенита» дал комментарий на тему своего будущего.

Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь [в РПЛ ] всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно ещё не закрыто.