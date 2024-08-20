Алексей Миранчук: «МЛС растёт, здесь играет много великих игроков»

Полузащитник Алексей Миранчук прокомментировал свой переход в «Атланту Юнайтед».
Если быть честным, чемпионат МЛС растет, здесь играет много больших, великих игроков, и еще многие сюда приедут. Я играл четыре года в Европе и добился всего, чего хотел. Когда появилась возможность перейти в «Атланту», я решил, что я в нужное время в нужном месте.
Я тоже, так думаю)))))))
Я тоже, так думаю)))))))
Нет, не под заказ, на День рождения, соседу подарил. Причем, писал по фотографии, позировать, ему некогда было. Ну, а форму- позаимствовал, у других, больших исторических живописцев.)))
Нет, не под заказ, на День рождения, соседу подарил. Причем, писал по фотографии, позировать, ему некогда было. Ну, а форму- позаимствовал, у других, больших исторических живописцев.)))
Если можно так сказать, полу-авторская работа.)))
Если можно так сказать, полу-авторская работа.)))