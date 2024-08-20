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Алексей Миранчук: «МЛС растёт, здесь играет много великих игроков»

вчера, 19:50

Полузащитник Алексей Миранчук прокомментировал свой переход в «Атланту Юнайтед».

Если быть честным, чемпионат МЛС растет, здесь играет много больших, великих игроков, и еще многие сюда приедут. Я играл четыре года в Европе и добился всего, чего хотел. Когда появилась возможность перейти в «Атланту», я решил, что я в нужное время в нужном месте.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:50
У них неправильный футбол)))
Хиромант
Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:51
- Ну-ну... Зато от "некоторых" культура прёт фонтаном!
Futurista
Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:35
Вопрос был риторический)...
Хиромант
Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:11
- Лично мне - по-барабану, где вы там гнездитесь! Хоть в Гондурасе! Я - о Миранчуке. А вот вы очём?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:09
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я тоже, так думаю)))))))
Futurista
Futurista
вчера в 21:08
Отлично👍соседу повезло...
Futurista
Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:07
А если этот кулик гнездится в северной Скандинавии, он на каком языке своё болото хвалит?)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет, не под заказ, на День рождения, соседу подарил. Причем, писал по фотографии, позировать, ему некогда было. Ну, а форму- позаимствовал, у других, больших исторических живописцев.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:04
Исторический портрет...сложная работа👍...наверное под заказ?...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:01
С Вашего позваления...)))
Если можно так сказать, полу-авторская работа.)))
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:00
- Каждый кулик - своё болото хвалит! Как же велик и могуч русский язык! И правдив, и точен!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:57
Ой, Дружище- и не говорите. Так уже достали- эти буржуинские дела. А Канаде, вообще надо заткнуться- вечно, мяч с шайбой путают...))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:53
Наплодили названий)...в Канаде вроде такая же ерунда...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:50
Толково, в самую девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:48
Футбол в США как раз и популярен...соккер нет)...
dokom
dokom
вчера в 20:18
Сильная лига
k3kwdrah4t5c
k3kwdrah4t5c
вчера в 19:55
Лига стариков, растут только молодые.
Capral
Capral
вчера в 19:55
Великих, больших- да, но какого возраста- это же очень важно и принципиально. Думаю, окажись Миранчук в СА, тон- был бы такой же...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:54
Ой да ладно заливать.... в США футбол ни так популярен, как другие виды спорта. Там все-таки НБА, НХЛ, бейсбол...
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