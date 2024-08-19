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Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером месяца в Казахстане

вчера, 16:15

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба. Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс.

Также Кержаков рассказал, как прошёл его процесс адаптации.

В бытовом плане никаких проблем здесь нет. Красивый город, прекрасные люди. Что касается инфраструктуры, то в клубе она на самом высоком уровне. Для работы здесь созданы все условия. Если говорить в общем, два с половиной месяца — совсем маленький срок, чтобы можно было сказать, что я вижу на футбольном поле то, что хочу видеть от команды.

Как мне кажется, у нас есть прогресс относительно тех идей, которые я пытаюсь донести до футболистов вместе с тренерским штабом. Но, ещё раз повторюсь, два с половиной месяца — совсем маленький срок для нового тренера, который приходит в команду.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 17:24
В Пари НН он выглядел не плохо. Если получится в Кайрате, то будет хорошая площадка для работы вновь в РПЛ. Удачи Александру.
lotsman
lotsman
вчера в 17:24
Молодец Саня, знай наших!)
85bbjj2sw6ab
85bbjj2sw6ab ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 16:42
Сначала пусть спартак найдет себе тренера, а то каждые полгода новый тренер, а результат один пятое-десятое место.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:27
Сменит Семака в Зените. Семак себя изживает, ему нужно что то новое или перерыв. А Кержаков для Зенита прям "свой среди своих". Думаю он следующий тренер зенита.
fueh4kzgah3w
fueh4kzgah3w
вчера в 16:24
Бил, бью и буду бить! Этих лентяев - сказал Санёк
Гость
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