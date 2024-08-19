Кержаков отреагировал на признание лучшим тренером месяца в Казахстане

Главный тренер «Кайрата» отреагировал на признание лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

Это признание того, что наша команда на верном пути. Это не моя личная награда, а всех, начиная от работников базы, заканчивая президентом клуба. Все, кто работает в клубе, разделяют эту награду. Это такой промежуточный этап, на который не стоит обращать внимание. Просто небольшой аванс.

Также Кержаков рассказал, как прошёл его процесс адаптации.

В бытовом плане никаких проблем здесь нет. Красивый город, прекрасные люди. Что касается инфраструктуры, то в клубе она на самом высоком уровне. Для работы здесь созданы все условия. Если говорить в общем, два с половиной месяца — совсем маленький срок, чтобы можно было сказать, что я вижу на футбольном поле то, что хочу видеть от команды.

Как мне кажется, у нас есть прогресс относительно тех идей, которые я пытаюсь донести до футболистов вместе с тренерским штабом. Но, ещё раз повторюсь, два с половиной месяца — совсем маленький срок для нового тренера, который приходит в команду.