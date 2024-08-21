«Севилья» хотела взять Тикнизяна в аренду

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян мог перейти в «Севилью» этим летом.
Испанский клуб хотел арендовать футболиста до конца сезона с прописанной опцией выкупа.
«Локомотив» готов отпустить футболиста лишь в случае полноценного трансфера.
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян мог перейти в «Севилью» этим летом.
Испанский клуб хотел арендовать футболиста до конца сезона с прописанной опцией выкупа.
«Локомотив» готов отпустить футболиста лишь в случае полноценного трансфера.
Но что теперь об этом говорить, если "поезд уже ушёл"...
Но что теперь об этом говорить, если "поезд уже ушёл"...