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«Севилья» хотела взять Тикнизяна в аренду

вчера, 19:27

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян мог перейти в «Севилью» этим летом.

Испанский клуб хотел арендовать футболиста до конца сезона с прописанной опцией выкупа.

«Локомотив» готов отпустить футболиста лишь в случае полноценного трансфера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:41
пусть пока приносит пользу Локо !
lotsman
lotsman
вчера в 21:11
На аренду Локомотив не согласен потому, что узнав в деле игрока, Севилья откажется от него. А Локомотив хотел навариться на нём.)
Mi6
Mi6
вчера в 21:01
Его только при бездарном правлении Гинера и Бабаева не ценили
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:44
Возможно, это был бы неплохой вариант для Тикнизяна.
Но что теперь об этом говорить, если "поезд уже ушёл"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:35
Наверно после ухода Глушенкова самый ценный актив Локо....какая аренда....только продажа....за дорого и не в РПЛ...
3am5zv58fsab
3am5zv58fsab
вчера в 19:29
Такнизян самим пригодится, ценят его в команде
Гость
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