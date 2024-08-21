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В «Зените» прокомментировали слухи о возможной покупке Соболева

вчера, 11:55

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах касательно возможного трансфера нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Соболев случайно не по пути в Питер? Неслучайно нет.

Насколько эта сделка близка к закрытию? Далека, как до Луны.

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Все комментарии
johncamp
johncamp ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:22
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:12
    Никто не знает как поведет себя Медведев...
    Он заядлый коллекционер....
    Тут достаточно редкий экземпляр....попался...
    Просят дорого...но товар штучный....достаточно разогретый жёлтой прессой...уступить кому-то на аукционе этот лот - не на пользу коллекции...
    С другой стороны...отдать немалые деньги за что-то интересное но ненужное - дать усомнится в наличии вкуса...
    Про "Хороша ложка к обеду"...было бы к месту если купить его через 10 минут после отстранения от тренировок...и дозаявки в команду...чтоб мог уже на деле доказать...кто больше не нужен Спартаку...Он или Станкович....
    А сейчас особо и необходимости нет...можно ждать...на данный момент поиск напа ведётся...и господин Соболев с данном поиске уж точно не в первой пятёрке...
    В целом вброс про сей трансфер достиг результата...один из лидеров отстранён от тренировок....ждём развития событий....хотя "разделяй и влавствуй" никто не отменял...может это и было конечной целью...

    Я если честно не понимаю....почему без особой надобности Зенит должен делать Спартак богаче на 8-10 млн...
    Хиромант
    Хиромант ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 19:27
    - Да ну, что вы... Самое то. Вот сейчас быстро купят Соболева, он переоденется в футболку Зенита, и пойдёт "крушить" Спартак за все обиды, унижения, и бесцельно потраченные годы! Чем вам не блокбастер? Голливуд нервно курит в сторонке...
    Хиромант
    Хиромант ответ ЦКВД (раскрыть)
    вчера в 19:20
    - Это ваше право! Лично меня бесят судьи! Я буду "болеть" против них!!!
    nik9373
    nik9373 ответ ЦКВД (раскрыть)
    вчера в 18:53
    Отношения простые: отстранён от тренировок с основной командой( 23 июля 2024 года) после цитаты, что он спать не может, думает о переходе в "Зенит". Контакт со "Спартаком" действует до 2026 г.
    ЦКВД
    ЦКВД ответ nik9373 (раскрыть)
    вчера в 18:38
    не знаю. я не знаю какие взаимоотношения у соболева в спартаке,но уж точно не в зенит. кстати впервые буду за спартак болеть в эти выходные) уж очень бесит зенит и я хочу что бы вы их наказали!
    nik9373
    nik9373 ответ ЦКВД (раскрыть)
    вчера в 18:10
    Покаяться, забыть про "Зенит", играть дальше, нет?
    ЦКВД
    ЦКВД
    вчера в 17:24, ред.
    а про зенит скажу лишь то что у этих людей совсем совести нет! мало того что им дали не мерянный бюджет,могут покупать игроков особо не смотря на стоимость игрока,так им и этого мало,они специально портят игроков лишь бы ослабить другие команды,либо покупая их,заманивая деньгами,а после держа на скамейке или отдавая в слабые команды,либо как сейчас тупо замарочили голову игроку,что бы выбить его из колеи и сидят руки потирают.думаю рфс надо больше на это внимание обратить и разобрать поведение зенита вне поля, а не бегать и искать тех кто плохо сказал об арбитрах(причем зачастую заслуженно) в пору уже разобрать сам рфс и кдк за то что оправдывают арбитров не зависимо от того ошиблись они или нет
    ЦКВД
    ЦКВД
    вчера в 17:14
    мне кажется что соболев уже и не особо то хочет в зенит) зенит сделал свое дело,рассорил соболева со спартаком,даже не потратив ни копейки,еще и журналисты подкидывают масла в огонь,постоянно выкидывая эти фейки. думаю соболев сейчас просто хочет что бы его имя оставили в покое и нигде не упоминали,так как он понял уже чего добивался зенит
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ johncamp (раскрыть)
    вчера в 17:12
    У Газпрома "тонкая трансферная политика".? Юмор в стиле Петросяна. А гопник Медведев и юмор, в том числе и троллинг, недоступны. У него психология и мировоззрение прапорщика Задова.
    Capral
    Capral ответ johncamp (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Вероятно.)))
    johncamp
    johncamp ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Как говорится: история рассудит ;))
    Capral
    Capral ответ johncamp (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Вам видней, конечно))).
    johncamp
    johncamp ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 15:55
    Не, там тоньше ))
    9vnzmkhuu929
    9vnzmkhuu929
    вчера в 15:54
    А Саня похоже уже сидит на чемоданах
    johncamp
    johncamp ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:53
    Тут много вариантов, тонкая трансферная политика, у нас сменились приоритеты, и тд и тп, уже давно не смешно, и, покрайней мере у нас, большинство не ловят уток, а ёрничают над ними, в том числе и благодаря Медведеву, хотя, куда ему до журналистов...))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 15:46
    Отвечу с удовольствием. Во-первых, это не грамматика, а орфография. А, во -вторых два отрицания "не" как бы компенсирую друг друга и можно заменит одним словом "случайно"
    johncamp
    johncamp
    вчера в 15:45
    Ну вот на кой нам Соболев? Лучше бы взяли воспитанника для формата и выпускали иногда, пускай учится, и так Зенит справится, а вот когда действительно интересный вариант появится, тогда и необходимо действовать...только для этого лавку необходимо уже разгружать, именно этим в первую очередь нужно заняться, при чём тут Соболев?
    Capral
    Capral
    вчера в 15:40
    Анатолий Кандауров.

    Насчет Медведева, можно иначе, "п.....т, как Троцкий".
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 15:02, ред.
    Опа-на!
    А на Evrosport сегодня была заметка, что, мол, ФСЁ: дельфинарий перевозят в Питер. ))
    И кому верить???
    Или - "купили, но так...понарошку...тока об этом никому...т-с-с-с-с-с-с-с-с..." ))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:27
    И ещё вопрос (может кто силён в грамматике?) - "Неслучайно нет." - Это случайно не двойное отрицание?)
    Айдин Аркитский 1
    Айдин Аркитский 1
    вчера в 14:18
    Сергеев ещё тот баласт в команде, а тут ещё и Соболь...(( Зенит в топ 5 не попадёт если Сергеева и Соболя выпускать на поле! Они оба не нужны Зениту, и все фанаты Зенита не хотят видеть Соболя в Зените
    adekvat
    adekvat
    вчера в 14:14
    Не могла у Медведева крыша настолько протечь что бы купить Соболя.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:05
    Отель Луна в Санкт-Петербурге...)))
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 13:34
    так он наоборот не ослабляет а медвежью услугу делает Спартак без Соболева играет ещё лучше да и Локомотиву Зенит тоже помог избавиться от Изидора
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:23
    Как будто в предверии игры зенит-спартак и поговорить не очем...соболев...соболев... луна...)
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 13:18
    Правильнее тогда было сказать: "Соболеву до Зенита как до луны раком".
    xrdfpecs5gz4
    xrdfpecs5gz4 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 13:18
    Простите, а кто у Зенита конкурент?
    mbzs2ut2naut
    mbzs2ut2naut
    вчера в 13:15
    Я пришла к своему, пусть ещё не жена,
    Но меня нет на свете милей!
    Я сказала ему: «Дайм мне денежек на
    Соболей-соболей-соболей!»
    .
    Он спросил: «Сколько дать?», я сказала - «крепись,
    Дай лимон. Миллион. То есть - лям!»
    Он заржал и послал меня жестом в Грин-Пис.
    .
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:10
    Про луну)))
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