В «Зените» прокомментировали слухи о возможной покупке Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах касательно возможного трансфера нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Соболев случайно не по пути в Питер? Неслучайно нет.
Насколько эта сделка близка к закрытию? Далека, как до Луны.
Он заядлый коллекционер....
Тут достаточно редкий экземпляр....попался...
Просят дорого...но товар штучный....достаточно разогретый жёлтой прессой...уступить кому-то на аукционе этот лот - не на пользу коллекции...
С другой стороны...отдать немалые деньги за что-то интересное но ненужное - дать усомнится в наличии вкуса...
Про "Хороша ложка к обеду"...было бы к месту если купить его через 10 минут после отстранения от тренировок...и дозаявки в команду...чтоб мог уже на деле доказать...кто больше не нужен Спартаку...Он или Станкович....
А сейчас особо и необходимости нет...можно ждать...на данный момент поиск напа ведётся...и господин Соболев с данном поиске уж точно не в первой пятёрке...
В целом вброс про сей трансфер достиг результата...один из лидеров отстранён от тренировок....ждём развития событий....хотя "разделяй и влавствуй" никто не отменял...может это и было конечной целью...
Я если честно не понимаю....почему без особой надобности Зенит должен делать Спартак богаче на 8-10 млн...
Он заядлый коллекционер....
Тут достаточно редкий экземпляр....попался...
Просят дорого...но товар штучный....достаточно разогретый жёлтой прессой...уступить кому-то на аукционе этот лот - не на пользу коллекции...
С другой стороны...отдать немалые деньги за что-то интересное но ненужное - дать усомнится в наличии вкуса...
Про "Хороша ложка к обеду"...было бы к месту если купить его через 10 минут после отстранения от тренировок...и дозаявки в команду...чтоб мог уже на деле доказать...кто больше не нужен Спартаку...Он или Станкович....
А сейчас особо и необходимости нет...можно ждать...на данный момент поиск напа ведётся...и господин Соболев с данном поиске уж точно не в первой пятёрке...
В целом вброс про сей трансфер достиг результата...один из лидеров отстранён от тренировок....ждём развития событий....хотя "разделяй и влавствуй" никто не отменял...может это и было конечной целью...
Я если честно не понимаю....почему без особой надобности Зенит должен делать Спартак богаче на 8-10 млн...
Насчет Медведева, можно иначе, "п.....т, как Троцкий".
Насчет Медведева, можно иначе, "п.....т, как Троцкий".
А на Evrosport сегодня была заметка, что, мол, ФСЁ: дельфинарий перевозят в Питер. ))
И кому верить???
Или - "купили, но так...понарошку...тока об этом никому...т-с-с-с-с-с-с-с-с..." ))
А на Evrosport сегодня была заметка, что, мол, ФСЁ: дельфинарий перевозят в Питер. ))
И кому верить???
Или - "купили, но так...понарошку...тока об этом никому...т-с-с-с-с-с-с-с-с..." ))
Но меня нет на свете милей!
Я сказала ему: «Дайм мне денежек на
Соболей-соболей-соболей!»
.
Он спросил: «Сколько дать?», я сказала - «крепись,
Дай лимон. Миллион. То есть - лям!»
Он заржал и послал меня жестом в Грин-Пис.
.
Но меня нет на свете милей!
Я сказала ему: «Дайм мне денежек на
Соболей-соболей-соболей!»
.
Он спросил: «Сколько дать?», я сказала - «крепись,
Дай лимон. Миллион. То есть - лям!»
Он заржал и послал меня жестом в Грин-Пис.
.