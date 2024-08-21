«Зенит» утомил Кассьерру и фанатов поисками форварда. Получают отказы, вернулись к Соболеву

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сегодня, 11:32

Нет спортивного директора – есть проблемы.

На Кассьерру повлияла трансферная возня

Колумбийский нападающий «Зенита» не говорит на русском языке, но переводит новости с футбольных сайтов на испанский язык. Прекрасно знает, что петербуржцев связывают сразу с несколькими форвардами. Также общается с Сергеевым. Резервист рассказал Кассьерре о своих неудачных поисках нового клуба. При этом Соболев – вице-капитан «Спартака», отстраненный от первой команды, не покидает надежды перейти именно в «Зенит».

А Кордоба из «Краснодара» вряд ли окажется в Санкт-Петербурге. Вмешалось принципиальное несогласие Галицкого. Скорее всего, Сергею Николаевичу не понравился слушок, запущенный петербуржцами, что он якобы назвал «честью» трансфер Ахметова в «Зенит». А латераль Волков так сильно хотел к Семаку, что Сперцян с ним больше не разговаривает. Кордоба – игрок основы «горожан», ценного форварда не хотят отдавать конкуренту.

У Соболева другая история. Здесь сочетаются три беды российского футбола. Первая – футболисты боятся ехать в элитные лиги, ведь привыкли к зарплатам в РПЛ и отсутствию конкуренции. В «Спартаке» появился Жозе и заиграл Угальде. Соболев сразу захотел в «Зенит», где может оказаться на лавке, зато с деньгами. Вторая беда – отсутствие спортивных директоров. У «Зенита» нет человека, который отвечает за трансферы и формирует стратегию.

Сначала идут к людям из офиса спонсора. Потом бегут одобрять сделки с главой «Газпрома». Если занят – переговоры откладываются. С Соболевым получилось печально. Агент – третья беда российского футбола, продал игроку веру в переход в «Зенит». Посреднику выгоден трансфер, чем выше сумма – тем больше комиссия. Но в «Зените» не хотят платить за Соболева больше 8 млн евро, поэтому пока клубы по-прежнему не договорились.

Кассьерра смотрит на всё это и задает себе вопрос. А что забыл в «Зените» и РПЛ ? Выигрывал чемпионство, целый требл. Снова не сыграет в Лиге чемпионов. С «Зенитом» связывают только деньги, ведь в феврале продлили контракт. Агент подставил Матео. Прописали отступные в 30 млн евро, которые мало кто позволит себе за 27-летнего снайпера. А если Семак настаивает на трансфере нападающего, то Матео окажется в «золотом резерве».

Сергеева и Изидора пора отпустить на свободу

Даже когда «Химки» выигрывали у «Зенита» в один мяч, то Семак сначала снял Кассьерру ради выхода Артура и выпустил вингера Мостового. Лишь через 20 минут появились Сергеев и Ерохин. Причем надежды на спасительный мяч Александра у тренеров было больше. Сергеев пытался стать джокером, но Иван деградирует, если не уедет. А Изидор лишний слева, поэтому ему нашли новый клуб в Англии.

У «Зенита» нет спортивного директора с четкой стратегией поведения, поэтому видим постоянные метания. То акцент на бразильцах, чтобы сделать петербуржский «Шахтёр». То попытка сделать из Аршавина колдуна, который найдет в академии клуба игроков для первого состава. Андрей провалил задание. Теперь рванули за молодыми россиянами. Удача улыбнулась не только с новым голкипером Латышонком.

«Зенит» изменил форвард Глушенков. Формально Максим правый инсайд в схеме «4-3-3», но фланги у Семака играют по-разному. Педро и Сантос работают по бровке при помощи Вендела, который смещался в эту зону. А вот справа полузащитники заходили за спину Глушенкову, когда Максим оказывался форвардом. У новичка из «Локомотива» есть гол после обводки голкипера, как у бразильца Роналдо в прошлом.

Глушенков забирает хлеб Кассьерры. Именно поэтому аналитики из штаба Семака сомневались, когда обсуждали сделку с «Локомотивом». Не знали, как появление свободного на сто процентов футболиста повлияет на прессинг и работу команды без мяча. «Зенит» даже начал играть отрезками явным вторым номером, как московское «Динамо», чтобы сохранить баланс со слишком вольным Глушенковым.

«Зениту» нужен молодой джокер, а не Соболев

Александр на лавке равен Дзюбе в запасе. Вреда будет больше, чем пользы. Александр зря так быстро сжег мосты со «Спартаком». Но Станкович подписанием опытного бразильца Жозе показал, что не собирается потакать капризному нападающему. Соболеву не понравилось, как «Спартак» поступил с Джикией, его близким другом. Но у Александра нет агента, который умеет работать с зарубежными покупателями.

Заговорили о переходе в «Химки», а не о «Жироне», которая попрощалась с центральным нападающим Довбиком и сыграет в Лиге чемпионов. «Зенит» может забрать Соболева, если «Спартак» не будет наглеть. Но петербуржцам на самом деле не нужен ни Кордоба, ни Соболев. Их задачей было вывести из себя конкурента прошлого сезона и будущего соперника в лице «Спартака». Сыграют со Станковичем на выходных.

А вот новость, что «Зенит» приходил за Леви Гарсией из АЕКа, куда интереснее. Нападающему из Тринидада и Тобаго всего 26 лет, играет в артистичной взрывной манере. Делает кульбиты после голов, продавливает защитников. Крепкий парень, хотя ниже Кассьерры и Соболева. Мог бы усилить атаку «Зенита», но проблема в деньгах. АЕК понимает, что это форвард за 13 млн евро, но выставили совсем другой ценник.

Семак требует усиления, ведь увидел два «Зенита». Один выносил соперников, реализуя 60% явных моментов. А другой затолкал по голу «Динамо» и «Химкам», но рисковал пропустить в ответ и оставил скомканное впечатление. Без Вендела и Глушенкова эффект усилится. Не на пустом месте «Зенит» мог потерять титул в прошлом сезоне. Летом рванули искать россиян для усиления, но с форвардами беда – Тюкавин не приедет.